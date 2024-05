Las y los candidatos de la coalición Va X La CDMX denunciaron que Morena prepara un montaje para acusarlos de una supuesta compra de votos en varias alcaldías.

El equipo jurídico de esta alianza, conformada por el PAN, PRI y PRD, detalló que tienen evidencia clara de que el partido guinda, a través de las tarjetas del bienestar, harán trasferencias a muchas personas para cómprales el voto, entre 2 mil y 3 mil pesos, principales en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

Al respecto, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno apuntó que vienen los días de las mentiras y de los montajes del Gobierno.

“Lo decimos porque ya nos lo advirtieron, nos dijeron ‘ojo, pongan atención, van a querer hacerlo en estos días’, sobre todo en los días en los que nosotros ya no nos podemos pronunciar; entonces, le voy a pedir al equipo jurídico que este muy pendiente”, sostuvo.

De igual forma, llamó a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, a tomar cartas en este asunto y emitir las medidas cautelares correspondientes.

“Cada vez el nivel de desesperación crece y su violencia crece, lo que no vamos a dejar pasar es que este tipo de situaciones queden inadvertidas, y esperamos que el Instituto emita las medidas cautelares que no emitió en los 90 días, le hacemos un llamado a la Consejera Presidenta porque no sé si cuando señalamos que en este tema del Cártel Inmobiliario estaba su exesposo, pues eso haya afectado su trabajo imparcial que debería ser”, aseveró.

Asimismo, varios alcaldes coincidieron en esta denuncia sobre esta supuesta compra del voto de la que los van a acusar.





