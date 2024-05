Pachuca, Hidalgo.- Al considerar que lo peor del PRI ya está con Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que la renuncia de Alejandra del Moral al tricolor y su incorporación al equipo de su contrincante morenista no afecta su campaña, porque “no se lleva nada y no tenía ganas de ganar”.

Entrevistada en el marco de su cierre de campaña en esta entidad, Gálvez Ruiz señaló que la salida de las filas priistas de la excandidata a la gubernatura del Estado de México fue una decisión personal en la que se optó por un proyecto autoritario.

Además, consideró que Sheinbaum demuestra su desesperación al sumar a personajes priistas cuestionados.

“Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario. Es su decisión. (…) Que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apuesta a la democracia”, declaró.

Señaló que esto no es un golpe a su campaña electoral, a seis días de las elecciones, porque “ella no se lleva nada. No traía nada, no se lleva nada, no traía ni ganas de ganar”.

Xóchitl Gálvez remarcó que la gente detesta y castiga la incongruencia, además de que se nota que en Morena “están desesperados porque saben que vamos a ganar y van a buscar lo que puedan en esta semana y van a tratar de bajar el ánimo en esta campaña”.

