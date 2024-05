La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, advirtió que, la oposición no esta cruzados de brazos, por lo que no pueden confiarse y llamó a la militancia y simpatizantes que agarren lo que les dan y a la hora de la elección: "¡Toma tu voto!".

Abundó que con la movilización de la autollamada cuarta transformación va a quedar en el pasado la compra del voto.

"Los del otro lado no crean que están cruzados de brazos, a mí ya me dijeron que aquí en Iztapalapa andan queriendo comprar votos ¿Cierto o no? Que vienen a ofrecer dinero, despensas, tarjetas, y que decimos nosotros, se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección "toma tu voto"", alertó Sheinbaum en un mitin en la alcaldía de Iztapalapa dónde cientos de personas se dieron cita en el campo de Béisbol de la Utopía Meyehualco.

A menos de tres semanas de la elección del 2 de junio, en compañía de la dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, candidatos al Senado de la República, entre otros candidatos, Sheinbaum Pardo aseguró que, Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno, ha sido la mejor alcaldesa que ha tenido Iztapalapa, pero también "la mejor alcaldesa que ha tenido todo nuestro país".

"El trabajo que se hizo (Clara) aquí en Iztapalapa, se los digo, no lo he visto en ningún lugar de México y ahora imagínense el trabajo que va a hacer en la Ciudad de México", comentó Sheinbaum.

En ese contexto agregó: "Y para ganar la contundencia de la Presidencia de la República tenemos que demostrar de que está hecho nuestro movimiento, de la movilización, del trabajo, de la concientización, de la revolución de la conciencias, y esa compra del voto y todo eso, va a quedar en el pasado".

Por lo anterior, Sheinbaum pidió a los asistentes hacer una lista de 10 para que vayan juntos a votar el próximo 2 de junio.

