Tamaulipas.- El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Jiménez, Pedro Salazar Rodríguez, acusó a la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia en Tamaulipas” (Morena-PV-PT), Corina Garza Arreola, de lo que le pueda pasar a él, a su familia, a su estructura, y a simpatizantes.

Luego del ataque a balazos que ocurrió el lunes contra integrantes de su equipo de campaña, en la cual resultaron cinco personas lesionadas, entre ellas un escolta; este martes Pedro Salazar difundió un video en las redes sociales, en las cuales aparece con el candidato a primer regidor y su coordinador de campaña, Dante Martínez Paulín.

El candidato advirtió que hace responsable a la candidata Corina Garza Arreola, a su esposo, a su suegro, a un tío y a su cuñado, “de lo que nos llegue a pasar a mí a mi estructura, simpatizantes y a mi familia, porque aunque no son los actores materiales de estos ataques violentos, si son actores intelectuales de principales beneficiados de que nosotros no podamos hacer proselitismo libremente”.

Afirmó que, “no tengo miedo, no tenemos miedo y lo hemos demostrado, hemos trabajado en algún momento en este proyecto que va mucho más allá de intereses personales, amor, al dinero al poder y la ambición”.

Amenazas y ataque a balazos

Sobre el ataque a balazos que ocurrió el pasado lunes por la tarde, fue Dante Martínez Paulín quien relató lo sucedido.

Mencionó que en reunión decidieron que se dividirían el trabajo para hacer proselitismo, él se quedaría en la cabecera municipal coordinando trabajos para el cierre de campaña, y el candidato iría a las comunidades rurales.

Aproximadamente a las 17:15 horas se trasladó a la orilla del municipio, en el kilómetro 98 de la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, donde se reunió con unos comerciantes que lo recibieron muy bien.

“Cuando nos estábamos despidiendo en algún momento, escuché gritos y enseguida escuché los balazos, había balazos a todo alrededor de mí, la gente de mi equipo se tiraba al suelo, unos minutos después llegaron unidades de la Guardia Estatal quienes en su momento de confusión, por unos instantes nos apuntaban a nosotros hasta que se dieron cuenta que nosotros éramos las víctimas”, recordó el coordinador de campaña.

Entonces llamaron a la ambulancia y a la Guardia Estatal, y se dio cuenta que había cinco personas heridas, entre ellas, su escolta.

“Me subieron a una camioneta blindada de la Guardia Estatal, desconozco quienes eran o de que destacamento, mi escolta el, que quedaba entero, que no estaba herido me acompañó en todo momento; pedí de inmediato que subieran a mi asistente y en eso escuché los radios de la unidad, donde estaba que venían otra vez, y así fue”, narró Martínez Paulín.

Es decir, hubo una segunda balacera, “escuché que iban a acomodar la camioneta donde yo me encontraba con mi asistente, inmediatamente después atravesaron la camioneta para tapar la ambulancia y juntaron ahí a la población de mi coordinación que se encontraba ahí, inmediatamente empezaron los disparos otra vez, no sé cuánto tiempo fue, para mí fue una eternidad”.

Cuando pasó cesaron los balazos, los heridos fueron trasladados a un hospital en Ciudad Victoria y al coordinador de campaña de MC lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Ciudad Victoria, para que diera su declaración.

Martínez añadió que no se trata de un evento aislado, porque una semana antes hubo otra balacera en el municipio, en una vulcanizadora, en donde personas que simpatizan con MC fueron baleados.

Y agregó: “Recibí una llamada por teléfono diciéndome que si yo entraba a Jiménez otra vez me harían lo mismo, que me iban a matar y que iban a balear a mi gente; en ese momento yo puse la denuncia como debe ser, confiando en las autoridades a quienes les agradezco que hayan puesto dos escoltas, desafortunadamente eso no fue suficiente para detener esta agresión. Reconozco aquí el trabajo de las dos escoltas y pido a ustedes oraciones por uno de ellos que se encuentran todavía grave en el hospital”.





