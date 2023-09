“Cada quien sus tiempos; que se concentren en lo suyo y nosotros en lo nuestro”, respondió la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a la dirigencia local de Morena, que en días recientes señaló que la oposición va muy atrasada en el proceso para elegir a su candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la edil reiteró su interés por contender por el Gobierno capitalino, por lo que esperará los tiempos y reafirmó que confía en el método que marcará la alianza opositora PAN-PRI-PRD.

Lía Limón manifestó que su mejor carta de presentación es que “ha dado resultados”.

“Hoy soy una de las mejores alcaldesas evaluadas, no sólo de la Ciudad de México, sino también del país. He dado resultados en una alcaldía que es la tercera más grande de la Ciudad, con una complejidad geográfica enorme y hemos dado buenos resultados, tengo experiencia y tengo con qué. Estaré a la espera de que den a conocer el método para poder participar”, expuso la funcionaria.

Sobre el destape del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien busca la Jefatura de Gobierno por Morena, la alcaldesa Lía Limón celebró que el guinda haya lanzado su proceso, aunque subrayó, “están tan desesperados de perder la Ciudad”.

Comentó que García Harfuch “es un policía formado en gobiernos del PRI y del PAN”, además que sus resultados en materia de seguridad “dejan mucho que desear”, pues hay más presencia de crimen organizado e inseguridad en la urbe.

“La verdad qué bueno que estén ya en su proceso y que participen, pero los resultados en materia de seguridad en la Ciudad, la verdad dejan mucho que desear. Las alcaldías donde más hemos avanzado son algunas de las alcaldías de oposición que hemos invertido recursos en seguridad. Si se hace un análisis, se va a encontrar muchísimo contraste entre las alcaldías gobernadas por Morena, que no le han metido un peso al tema de seguridad y que la han dejado toda la tarea a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y quienes sí le hemos metido recursos”, indicó.

Remarcó que tendría lógica que el exsecretario aspirara “si hoy la gente se pudiera sentir segura subiendo al transporte público, en el Metro, si se pudiera sentir segura cuando va a un cajero automático, cuando transita por la calle, si se pudiera sentir segura cuando sus hijos salen una noche a divertirse en esta Ciudad.

“La realidad es que hoy en la Ciudad no nos sentimos seguros, y eso quiere decir que los resultados del exsecretario de Seguridad en la Ciudad no han sido buenos. No sé cuál sea su carta de presentación, pero hoy el crimen organizado está más fuerte en la Ciudad que antes”, concluyó Lía Limón.