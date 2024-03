El jefe de Gobierno, Martí Batres, esperará a que sea notificado sobre la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para analizar la respuesta que dará a las medidas cautelares que se dictaron en su contra, en el sentido de abstenerse de emitir comentarios y opiniones con fines políticos, aunque sostuvo que sí ha cumplido con la ley al no llamar al voto.

“Todavía no me notifican. Cuando me notifiquen, vamos a leer qué dice la resolución, porque nos damos por enterados hasta que nos llega la notificación, y ya sobre esa base informaremos qué va a proceder”, dijo en conferencia.

“Lo que sí puedo asegurar, es que siempre hemos cumplido con la ley. No hemos hecho ningún llamado al voto y no lo vamos a hacer, pero sí vamos a aclarar, eso sí. Cuando hay una falsedad del Gobierno de la Ciudad de México, estamos obligadísimos a aclarar dicha falsedad”.

Este martes, la Comisión de Quejas del IECM resolvió un recurso promovido por el equipo del candidato a la Jefatura de Gobierno de la alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, quien acusó al mandatario de incidir en la contienda, al hacer declaraciones en su conferencia de prensa del 18 de marzo en el Palacio del Ayuntamiento, donde señaló presuntas falsedades vertidas por el abanderado albiazul durante el primer debate.

En su resolución, los consejeros electorales dictaron medidas cautelares en contra del jefe de Gobierno, a quien ordenaron modificar los casi 20 minutos de dicha conferencia donde se refiere a temas abordados en el debate, y lo exhortaron a abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato, de carácter político-electoral, ya sea a favor o en contra de algún candidato.

En ese sentido, Batres aclaró que él no se ha referido a ningún candidato en particular, pues su gobierno se ha caracterizado por ser respetuoso de la ley, y prueba de ello es que desde el inicio de las campañas suspendieron la difusión de logros de la administración capitalina.

“No nos referimos, ni nos vamos a referir a ningún candidato. No hacemos ningún llamado a votar por nadie, tampoco hacemos ningún llamado a votar contra nadie. No opinamos sobre partidos o candidatos, entonces estamos cumpliendo perfectamente con lo que marca la ley”, enfatizó.

Cuestionado sobre si impugnará las medidas cautelares o las acatará, respondió que “la ley te ofrece la posibilidad de impugnar una resolución ante determinadas instancias, pero además, interponer las quejas o denuncias propias. Entonces hay mucho qué hacer en ese campo”.

Morena lo respalda

Al respecto, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, respaldó al jefe de Gobierno. En su cuenta de X afirmó que como el PAN y su candidato “sienten perdida la elección”, recurren a la práctica desesperada de judicializar en la mesa lo que no podrán ganar en las urnas.

“Desde Morena CDMX respaldamos al jefe de Gobierno, Martí Batres, en su derecho de informar sobre los logros que hay en la capital y desmentir las falsedades de quienes buscan engañar a la población”, publicó el dirigente local.

Más tarde, en un comunicado, Morena resaltó que los hechos denunciados por los panistas se basan —exclusivamente— en declaraciones realizadas por Martí Batres el 18 de marzo durante una conferencia en respuesta a cuestionamientos expresos realizados por la prensa en ejercicio de su libertad.

Dichas expresiones, se lee en el comunicado, tuvieron el único propósito de aclarar “las mentiras emanadas” de la campaña de Santiago Taboada, “cuya estrategia de posicionamiento consiste en sembrar miedo entre la población capitalina a través de la difusión de información falsa y calumnia”.

Sebastián Ramírez hizo un llamado a las autoridades electorales para que respeten la libertad de expresión y no cedan “ante las presiones de un candidato desesperado (...)”.