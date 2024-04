Cuernavaca.- La dirigencia estatal del PT condenó el atentado a balazos que sufrió su candidato a presidente municipal del municipio de Xochitepec, Rodolfo Tapia López "El Compadre”, en el poblado de Atlacholoaya de esta demarcación, distinguido como “Pueblo Mágico” en 2023.

El ataque, de acuerdo con el propio candidato, ocurrió anoche, alrededor de las 22:30 horas, en la calle conocida como Bajada al río, que colinda con el fraccionamiento Santa Fe.

Tapia López viajaba en compañía de su asistente Guillermo “N” y ambos resultaron ilesos de la agresión, a pesar de que el parabrisas tiene cinco impactos de arma de fuego del lado del conductor del vehículo, un auto de modelo antiguo y sin placas de circulación.

Luego del ataque, el candidato a presidente municipal escribió en sus redes sociales: "Sufrimos anoche un atentado Memo y un servidor en la Bajada al río en Atlacholoaya. Gracias a Dios estamos bien, pero con el tremendo susto. !Voy a recuperarme de golpes y emociones!".

La coordinadora estatal del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que los disparos fueron dirigidos hacia el conductor “y por suerte, al ver al sujeto (el pistolero), el candidato y su asistente se aventaron hacia el suelo y libraron los impactos”.

“Están bien, pero emocionalmente preocupados, porque lo que sucedió no es nada fácil. Como partido le damos todo el apoyo y lamentamos este suceso contra el candidato, porque en una democracia lo que esperamos es que decidan los ciudadanos”, dijo la legisladora y subrayó que este es el segundo atentado contra un candidato del PT en Morelos.

El aspirante a regidor, Iván González Velázquez, también fue objeto de un ataque armado

En la primera semana de febrero pasado el aspirante a regidor, ubicado en primer lugar de la fórmula de Tapia López, Iván González Velázquez, también fue objeto de un ataque armado cuando transitaba sobre la carretera Emiliano Zapata-Zacatepec en el poblado de Chiconcuac, adjunto a Atlacholoaya.

González Velázquez salvó su vida porque viajaba en su camioneta blindada y pudo contener el impacto de las balas, de acuerdo con un informe preliminar de la Policía Morelos. El atentado ocurrió hacia el mediodía cuando el regidor viajaba a bordo de una camioneta CRV, color azul, y en ese momento se le emparejó otra camioneta de la cual le dispararon.

Por el caso del candidato a alcalde, Valentina Rodríguez afirmó que van a solicitar seguridad para continuar en el proceso electoral, pero subrayó que siempre ha considerado que “nuestro país debe reinar la democracia, así que no es que traigamos todos escoltas no va a salvar, creo que entendamos todos que los lugares de poder se lo deben al pueblo y el pueblo es quien elige no los grupos de poder”.

Hace 15 días los dirigentes del Frente Amplio en Morelos entregaron al fiscal Uriel Carmona un listado con 32 candidatos que están amenazados por su participación en los comicios del 2 de junio; Movimiento Ciudadano también tiene tres candidatos en las mismas condiciones. Hasta ahora la fiscalía estatal no ha informado al respecto.





