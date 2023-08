Entre retrasos y reclamos de los representantes de las corcholatas presidenciales dio inicio el levantamiento de la encuesta para elegir a quien encabezará los comités de defensa de la 4T, por lo que, ante los inconvenientes, se acordó extender el plazo un día.

Representantes de Marcelo Ebrard comentaron a EL UNIVERSAL que fueron citados en uno de los puntos de levantamiento de la encuesta en el Estado de México para comenzar con los trabajos desde las 8:00 horas, pero la representación del partido tardó más de ocho horas en llegar con las boletas.

Desde las 6:30 de la mañana, la representación de Ebrard Casaubon arribó al lugar junto al personal de la encuestadora encargada de realizar el ejercicio en ese punto; más tarde llegaron los representantes de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Manuel Velasco.

Fue hasta las 16:00 horas que llegó el personal de Morena con la papelería necesaria para el levantamiento en la zona.

Advirtieron que su equipo ha detectado irregularidades en otros estados como Sonora, Baja California, Chihuahua, así como los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl, en Estado de México.

Entre las incidencias enlistaron la falta de boletas y actas para registrar las votaciones; gafetes para identificarse como representantes de los aspirantes, así como la dirección de los lugares del levantamiento, que en algunos casos sólo les enviaron las coordenadas.

Además, denunciaron el retiro de lonas en favor a Claudia Sheinbaum, ya que, de acuerdo con lo establecido por el partido, las viviendas que tengan propaganda política serían descartadas del levantamiento. También mostraron el reparto de volantes en favor de la exjefa de Gobierno en la zona de la encuesta en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, pese a la prohibición por el periodo de veda.

Ebrard Casaubon expresó su preocupación por el “gran desorden” que se registró en el primer día de la encuesta: “Todo mi respaldo a Malú Micher y a Martha Delgado, quienes están [desde ayer y toda la noche] tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantendremos informados”, manifestó en redes sociales.

Ante el desorden registrado en el transcurso del día, la senadora Malú Micher y Martha Delgado, ambas operadoras de Ebrard, anunciaron que se acordó extender un día más el levantamiento de la encuesta.

El acuerdo del Consejo de Morena planteó que el levantamiento de la encuesta se llevaría a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre. Sin embargo, se optó por empezar el día 30 a fin de tener lista la logística y material requerido.

Delgado señaló que han tenido carencia de boletas, urnas representantes y lugares específicos donde se levantó la encuesta ayer.

“Es un proceso complejo. El partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas”, dijo.

El aspirante del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a Marcelo Ebrard de intentar “descarrilar el proceso” y romper la veda acordada justificando preocupaciones en el proceso interno. Al respecto, Malú Micher respondió que el petista “no registró encuestadoras, no asiste a ninguna reunión de supervisión, no fue capaz de sumar compas para observar, su representante no acude a las reuniones informativas y todavía se atreve a cuestionarnos. ¡¡¡SI YA DECLINÓ, AVISE!!! (sic)”.

A las personas encuestadas se les entregará una boleta circular para que elijan a quién prefieren como coordinador o coordinadora de los comités de defensa. El voto se depositará en una urna transparente y se levantará un acta por cada una, la cual será firmada por las representaciones de las corcholatas.

El procesamiento de los resultados está previsto del 4 al 6 de septiembre, cuando se darán a conocer las votaciones.