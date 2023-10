El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, informó que solicitará licencia a su cargo el próximo 30 de octubre para buscar la candidatura del Frente a la Jefatura de Gobierno.

En entrevista, en la Cámara de Diputados, detalló que esta licencia la enviará al Congreso de la Ciudad de México tras su V Informe de Gobierno.

“Yo estaré pidiendo licencia pasando mi informe, mi informe es la próxima semana, el día 26, y el día 30 estaré pidiendo la licencia con la finalidad de, sin duda, poder impulsar estos trabajos del Frente en la Ciudad”, sostuvo.

Precisó que acudió a la Cámara de Diputados a conversar con el también aspirante del PRD, Luis Cházaro, para expresarle algunas “inquietudes” que tiene sobre este proceso del Frente, pues no se avanza a la velocidad que quisieran, mientras que en Morena ya van muy adelantados, lo que aleja, dijo, las posibilidades del triunfo.

“Sin duda las posibilidades de triunfo en la Ciudad, pues cada vez se vislumbran más complejas porque en el Frente no hemos decidido un esquema de selección”, apuntó.

Detalló que le han adelantado que cada partido que integra el Frente postulará a dos aspirantes, un hombre y una mujer, y propuso hacer mediciones para evitar las confrontaciones y simulaciones.

En este sentido, dejó claro que el PAN siglará en la Ciudad, pero esto no significa que impongan al candidato. “Siglar no quiere decir poner al candidato”.

Reiteró que si hay simulación en este proceso de selección de candidato, no participaría.

“Si se llegase a dar un esquema de simulación, por supuesto que muchos de los actores que hemos estado manifestado la necesidad de un método democrático, no participaríamos, y nos podría pasar lo del Estado de México, en donde no hubo mucho impulso de varios actores que se sintieron no correspondidos”, sostuvo.

Adrián Rubalcava comentó que también pudo saludar al líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, y que ambas dirigencias, la local y nacional, buscarán que la candidatura de la Ciudad se quede en el PRI.

Recalcó que el conocimiento es importante, pero también deben evaluarse los positivos y negativos de cada aspirante.

“El conocimiento, sin duda es importante, pero hay que ver los positivos y negativos de cada uno de los contendientes, y la otra, también escuchar las propuestas. La propuesta es determinar dos candidatos por cada partido, Iraís a los foros, hacer una medición, y después de remontar quién tiene la mayor capacidad de crecimiento”, puntualizó.