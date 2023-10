La responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que antes de la 4T “el país no estaba tan mal”, pero ahora “tenemos una bola de ineptos gobernando”.

Ante simpatizantes y militantes del PAN, PRI PRD en Pachuca, Hidalgo, dijo sentirse orgullosa de los tres partidos integrantes de la alianza opositora, por lo que cada uno le ha aportado al país.

“Entonces, si se dan cuenta, no tenemos por qué pelear. Vamos a caminar los tres partidos juntos, tenemos que ir cada quien a hacer nuestro trabajo, no se dejen vencer, no se dejen intimidar, no se vayan por la información falsa, porque Morena y sus aliados todos los días van a estar bombardeándonos con información para que pierdan el ánimo”, expuso.

En este sentido, señaló que las encuestas solo son propaganda de Morena para desanimar el voto.

“A mí las encuestas no me causan ninguna impresión, nos faltan siete meses y medio por delante”, subrayó, tras señalar que está calentando motores “y esos motores van a salir como carro de carrera en chinga y a la victoria”.

“Esos de allá enfrente con su corcholata quisieran ganar sin competir. Esos quisieran ganar con una encuesta, pero no se les va a hacer porque esta mujer vaya que es entrona. Esta mujer no se dobla, lo que me sobra es valentía, porque nos asiste la razón, porque el país no va bien y ustedes lo saben, ustedes han visto la cantidad de personas asesinadas en Hidalgo todos los meses”, puntualizó.

También pidió a la gente que no se deje influenciar por los medios de comunicación “que creen que esto ya se perdió, si no ha empezado, esto todavía no empieza. Esto va a empezar oficialmente el próximo 20 de noviembre”.

Xóchitl Gálvez recordó que apenas hace cuatro meses tocó la puerta de Palacio Nacional, “ y en esos cuatro meses hemos vuelto loco a los de enfrente, porque ellos creían que iban a ir a un día de campo”.

“Ellos creían que esto ya se había resuelto, pero esto se va a poner bueno, porque la candidata de enfrente tiene que pedir permiso para todo y eso nomás aquí no se vale. Claro que me tiene miedo y me va a tener más”, afirmó ante el aplauso de los asistentes que corearon “¡presidenta, presidenta, presidenta!”.

La virtual candidata presidencial opositora pidió a la gente organizarse y no doblarse ante las presiones de Morena y sus aliados.

“Así como nosotros estamos preparando motores, ustedes vayan preparando motores, va a ser una carrera larga, vamos a enfrentar muchísimas peripecias, vamos a enfrentar a un aparato sumamente autoritario. Va a haber amenazas, pero yo les pregunto, ¿se van a doblar?”, preguntó a sus simpatizantes.

“¡No!”, respondieron al unísono.

En este narco dijo que es necesario difundir entre los ciudadanos un mensaje de esperanza para que no cunda el desánimo.

“Vamos a animarnos, vamos a mandar un mensaje que esta campaña todavía no empieza, pero que estamos calentando motores”, insistió.

