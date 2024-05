Tras los apagones registrados ayer en al menos 10 estados de la República y la declaración de estado operativo de emergencia del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se lanzó contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

En un encuentro con jóvenes de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), Álvarez Máynez señaló que “ayer tuvimos un problema de sobrecarga en el Sistema Eléctrico Nacional que ya se nos había avisado un año antes”.

Mencionó que “el cambio climático es un fenómeno real, nos estamos asando de calor, pero en lugar de decir ‘este es el año más caluroso de la historia’, deberíamos de pensarlo al revés, este es el año menos caluroso de la historia, porque el calentamiento global está aquí, es un hecho y está teniendo consecuencias de sequía extrema y de escasez de agua”.

Reprochó que en México se esté alimentando al calentamiento global con “un modelo de generación de energía obsoleto y absurdo, que está decidiendo un señor que no va a vivir las consecuencias de esas decisiones, que es Manuel Bartlett, que ya era un dinosaurio cuando yo tenía tres años e hicieron el fraude electoral de 1988 y que está contaminando este país”.

En la reunión, el candidato presidencial aseguró que “si no tenemos agua, si no tenemos energía eléctrica, si no tenemos seguridad no van a llegar las inversiones estratégicas de nearshoring que pueden convertirnos en una de las 10 economías más grandes del mundo”, por lo que, dijo, hay que cambiar el actual modelo de energías.

