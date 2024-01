Jorge Álvarez Máynez se declaró en contra de las corridas de toros al considerar que normalizan la violencia y el maltrato animal.

Así lo dijo el precandidato único por la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC), tras reconocer que antes fue fanático de la cultura taurina, pues en su natal Zacatecas la fiesta brava es considerada una tradición importante.

Sin embargo, rectificó al considerar que fue un gusto adquirido por la normalización en su entorno ya que las corridas de toros exponen a su público a la violencia.

Lee también Álvarez Máynez celebra megamulta a Morena, pero pide al TEPJF aplicar “verdaderas sanciones”

“El maltrato no es cultura y te lo dice alguien que fue muchas veces… En Zacatecas creces con eso como normal y por supuesto que lo puedo apreciar por haber sido expuesto a ese tema (…) pero yo estoy en contra del maltrato animal. En la vida fui taurino y rectifiqué, siento que hay que cambiar de opinión y saber cambiar de opinión. Si hoy me tocara, yo no llevaría a mis hijos a ver las corridas de toros”, dijo Álvarez Máynez en un reel compartido en su cuenta de Instagram.

El emecista también rechazó que dichos eventos sean subsidiados con dinero público y propuso detener dicho financiamiento.

“Yo digo dos cosas: de entrada, que no haya subsidio público porque muchas de las corridas de toros, de las escuelas de toros, de los espectáculos taurinos, se financian con recursos públicos; y, que no deberían de entrar niños, porque ahí es donde normalizas la violencia”, planteó el candidato más joven por la presidencia de México.

Lee también Revés a taurinos: Jueza ordena la suspensión inmediata de las corridas de toros en la Plaza México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv