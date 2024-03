Jorge Álvarez Máynez afirmó que en el debate presidencial del próximo domingo 7 de abril no se lanzará en contra de Claudia Sheinbaum, candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, ni de Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, en cambio, aprovechará el tiempo para presentar las ideas y propuestas de su plan de gobierno llamado “El Nuevo México”.

Tras reunirse con productores del campo en Loreto, Zacatecas, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) declaró a medios que está listo para debatir con altura.

“Estoy desarrollando las propuestas, los temas. Yo he dicho que nosotros vamos a llevar al debate causas, ideas, agendas, propuestas de altura política y estamos listos”, dijo el exlíder de la bancada naranja en la Cámara de Diputados.

Nuevamente, Álvarez Máynez propuso realizar más debates con el objetivo de que lo conozcan las personas quienes no han decidido su voto, pues son el sector de su interés.

“Yo pienso que debería haber más debates, más ideas, que es insuficiente que llevemos un mes de campaña y no hayamos tenido un solo debate. Me parece que ya le urge tener a las personas esa posibilidad de compararme, contrastar, para que tengamos un ejercicio que le brinde a las personas herramientas para decidir.

“(…) Me voy a centrar en las ideas, en las propuestas, en las causas, nosotros tenemos todavía mucho que ganar en el espacio de la opinión de las personas. En la última encuesta que revisamos, la mitad de las personas no han decidido su voto y yo voy a hablar con esas personas… Las personas que ya están determinadas en una de las opciones políticas merecen mi respeto, voy a tratar de hacer un contraste con lo que representen, pero tenemos un gran campo de oportunidad en las personas que siguen pensando y evaluando por quién votar el próximo 2 de junio”, respondió el político de 38 años.

Álvarez Máynez fue cuestionado por la prensa sobre las críticas que pesan sobre él al llamarlo “esquirol de Morena”, adjetivo que rechazó al apuntar que él no meterá al Presidente de México en la boleta para intentar protagonizar esta contienda.

“La candidata que va por los partidos que promueven esa idea es un desastre, lleva un año en campaña y no ha subido un punto. Su lógica de confrontar al Presidente ya hasta los grupos de interés de poder factico que apoyaban ese discurso la han abandonado, ha sido una estrategia equivocada la que plantearon.

“Yo lo que he dicho es que yo no quiero meter al Presidente en la boleta, que yo compito contra dos candidatas y quiero que me comparen con esas dos candidatas. El presidente no está en campaña, él ya fue electo, ya tuvo su oportunidad y ahora nos toca a nosotros protagonizar esta contienda”.

maot