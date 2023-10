El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exhortó al Congreso a no permitir el elevado endeudamiento histórico que plantean el gobierno federal y Morena, en su proyecto de Ley de Ingresos 2024.

“Es inadmisible y preocupante que este gobierno pretenda endeudar aún más a las próximas generaciones y sólo para despilfarrar más en sus obras faraónicas, la ampliación del déficit fiscal propuesto para 2024 va a representar presiones a la inflación, como dice el Fondo Monetario Internacional”, indicó.

El líder panista advirtió que su partido “rechaza rotundamente” un endeudamiento interno por un billón 950 mil millones de pesos y una deuda neta externa de hasta 18 mil millones de dólares, ya que estos montos, además de elevados, plantean serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener su nivel de gasto y no promueve un crecimiento económico, lo que podría generar en los próximos años una abrupta inflación y crisis.

“El Presidente no sólo incumple su promesa de no endeudar al país, sino que está pasando por encima de la Constitución, ya que la deuda que se contrate debe destinarse a la ejecución de obras que aumenten los ingresos públicos y claramente no se está haciendo así”, subrayó.

Cortés Mendoza lamentó que en materia de presupuesto tampoco se esté dando prioridad a demandas sociales como la seguridad, salud y educación.

Dijo que la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, encabezará “nuestras propuestas sobre un proyecto alternativo de presupuesto”, donde se exigirá al gobierno que destine al menos 4 mil millones de pesos en obras para beneficiar a los pueblos y comunidades indígenas.