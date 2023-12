Adrián Rubalcava renuncia al PRI, y decidió que apoyará a Claudia Sheinbaum precandidata a la presidencia de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Indicó que junto con él se van 30 consejeros del tricolor que equivalen a la renuncia hoy de 10 mil militantes del PRI y que en próximos días se estiman que sumen 20 mil más.

Explicó que el PRI ante el fallo del tribunal electoral de darle una respuesta decidió desecharlo por lo que ya no peleará más y renunció al frente amplio PAN, PRI y PRD, ya que “la democracia no ha cambiado”.

Aseguró que pese a ofertas de cargos públicos, él no puede apoyar una campaña presidida por la corrupción.





¿Por qué empezó el conflicto de Rubalcava con el PRI?

Desde el 17 de noviembre del presente año, cuando Adrián Rubalcava aún buscaba ser el abanderado de la oposición para competir por la jefatura de Gobierno, externó preocupación por cómo se daba el proceso interno para designar al candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, y fue contundente al advertir que la negociación no puede estar por encima de un proceso democrático.

En ese momento se le cuestionó sobre si estaría dispuesto a romper la alianza e ir solo, el aspirante señaló que esa no es su intención, sino caminar juntos, toda vez que “la alianza, si no vamos juntos, no vale nada”.

Al día siguiente el alcalde renunció al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.





Lamentó que se haya llegado a un acuerdo cupular para designar a una persona que está vinculado con construcciones irregulares, y le mandó decir al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que no tiene palabra.

Contó que le habían ofrecido una senaduría como premio de consolación, pero que habló con Alejandro Moreno para reclamarle la designación de Taboada y que esta llamada subió de tono, por lo que optó por abandonar al partido.

Tiempo después el expriista dijo estar muy decepcionado con el PRI pues siempre les entregó resultados, “repito a Alejandro Moreno que lo que me hizo no tiene nombre: te veré sin duda en el Senado o en el Congreso, deja de fallarle a la gente”.