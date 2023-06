El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que declinará recibir el financiamiento por hasta 5 millones de pesos por parte de Morena para realizar sus giras por el país para promover sus aspiraciones para la candidatura presidencial de Morena, e informó que estos viajes los hará con recursos propios.

En un anuncio en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, el exsecretario de Gobernación indicó que enviará a la dirigencia de Morena un documento en el que pida que este monto se destine a centros de salud y comunidades de alta marginación de Metlatónoc, en Guerrero, y Huayacocotla, en Veracruz.

“Quiero hacer público el acuerdo del Consejo Nacional posibilita que quienes nos hayamos inscrito para participar en este proceso interno de selección recibamos un financiamiento del partido de hasta 5 millones de pesos para llevar cabo nuestras actividades durante estos 70 días, y yo ante ustedes, y ante los compañeros, yo públicamente declino esa propuesta de mi partido.

“Voy a dirigir un documento al dirigente nacional del partido y al Comité Nacional para que ese recurso, de mi parte ha sido declinado, pueda ser destinado específicamente dos comunidades que hoy siguen estado en la marginación y que se invierta en los centros de salud de Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz. Vamos a ir un encuentro con los ciudadanos de este país como lo hemos con nuestro propios recursos que el ejerció de nuestra profesión que nos ha permitido ahorrar a lo largo de esta vida”, dijo.

Haré todo para consolidar la transformación: Adán Augusto López

López Hernández dijo que hará todo lo que esté de su parte para que se consolide la Cuarta Transformación en el país.

Acompañado de diputados, senadores, liderazgos de Morena y representantes de los pueblos originarios, López Hernández destacó que por respeto a todos sus compañeros prefirió no asistir al evento que organizó Morena para su registro.

“Preferí no asistir al evento que mi partido tenía organizado en otro espacio público, y en estricto cumplimiento a lo que se señala el acuerdo en el Consejo Político Nacional, voy a solicitar dentro de unas horas mi registro formal para contender por el cargo de Coordinador Nacional de la transformación”, dijo.

El anuncio fue hecho entre gritos de “¡Presidente!”.

Pedirá que se haga pública su declaración patrimonial

López Hernández también anunció que pedirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que haga totalmente pública su declaración patrimonial y de Intereses, en su modalidad de conclusión tras renunciar al cargo para enfocarse a buscar la candidatura presidencial de Morena.

Recordó que cuando fue gobernador de Tabasco, fue el primer mandatario estatal que presentó íntegra su declaración patrimonial, cuando inició como cuando se separó del cargo.

“Voy a hacer algo que no se acostumbra porque yo no me había dado cuenta, he presentado mi Declaración Patrimonial, pero resulta que en automático el sistema no pública la totalidad de la Declaración Patrimonial de los servidores públicos, yo voy a pedir que mi Declaración de conclusión del cargo a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México a que me releve de esa limitante y que mi Declaración sea precisamente pública como lo hice en Tabasco cuando entré al cargo de gobernador de mi estado y cuando salí.

“Fui el primer gobernador que hizo pública su declaración patrimonial. Entonces voy a pedir a la Secretaría de la Función Pública que en mi caso se levante esa restricción”, dijo.

López Hernández rechazó que vaya a pedir que hagan lo mismo los otros aspirantes presidenciales morenistas.

“No, yo no soy quién para darle consejo, yo respeto la posición de cada uno de mis compañeros, como seguramente ellos respetan la mía”, refirió.

