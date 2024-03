Entre consignas de “¡presidenta!” y “¡no estás sola!”, Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó en su arranque de campaña su proyecto de nación con 100 puntos para guardar y cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante un Zócalo capitalino llenó con miles de seguidores que aguantaron horas a pleno sol, la candidata ofreció que a partir de 2030, en la siguiente contienda presidencial, no habrá reelección a ningún cargo de elección popular. “¿Les parece?”, preguntó a los asistentes que corearon un “sí” de respuesta.

En su enumeración de los 100 puntos, hizo suya la propuesta presidencial para que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el pueblo.

“El Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de derecho, que deje de proteger intereses de una minoría y protege los derechos humanos establecidos en la Constitución, por eso apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México”, dijo.

Añadió que va por la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que se propone en la iniciativa de López Obrador, “para que realmente se sancione a los jueces corruptos, no como ahora”, indicó.

Ante miles de personas que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, Claudia Sheinbaum aseguró que ganará el 2 de junio, no llega sola a este momento y tiene claro que le tocará guardar el legado de Andrés Manuel López Obrador.

“(...) A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador le decimos: ‘vamos a cuidar su legado’, y sepa Presidente que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia”, dijo.

Mencionó que tiene claro que son la única opción y su obligación es llevar a México por el sendero de la paz y bienestar, por lo que hizo un llamado a construir juntos el segundo piso de la transformación.

Casi al arranque de su discurso, la candidata presidencial tuvo una equivocación al enfatizar que el 2 de junio solamente hay dos caminos a tomar, “que siga la corrup…”, pero corrigió y señaló la frase correcta: “Que siga la transformación, el otro, que regrese la corrupción”.

La exjefa de Gobierno capitalino indicó que en 2024 se cumplirán 200 años de que México tuvo su primer presidente ya como República, y en este mismo año tendrá a su primera mujer presidenta, pues añadió que tiene claro que no llega sola, sino “llegamos todas”.

“Voy a estar a la altura de las circunstancias y vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Vengo a comprometerme con ustedes y ante esta plaza maravillosa, corazón de la patria, que protesto ante ustedes: No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México, ni la dignidad de la República”, aseguró.

Entre las propuestas que mencionó Sheinbaum Pardo se encuentran garantizar la libertad de prensa y que nunca usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

Indicó que va a proteger los derechos ya establecidos en la Constitución, entre ellos la pensión a adultos mayores, pero también de los migrantes mexicanos y respetando a Estados Unidos, pues habrá voluntad para la coordinación, pero exigiendo respeto a la soberanía nacional, “nunca agacharemos la cabeza”, aseguró.

La candidata de Morena añadió que van a impulsar la reforma electoral del presidente López Obrador, ya que está en contra de los grandes costos de los consejeros del INE y del Poder Judicial.

Además, se va a someter a la revocación de mandato, tal como dice la Constitución, y va a enviar una reforma para que no haya una reelección de puestos de elección popular para el siguiente gobierno.

No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y seguirá el combate a la evasión de los mismos. También se van a simplificar los trámites y aseguró que no habrá gasolinazos, ni aumentos de la luz eléctrica, ni al gas.

Claudia Sheinbaum anunció que va implementar un nuevo programa para madres mayores de 60 a 64 años, por lo que recibirán una ayuda bimestral de la mitad de lo que reciben en la pensión universal a adultos mayores. Se prevé por lo menos un millón de apoyos.

La abanderada de Morena adelantó que se pondrá un satélite en órbita para agilizar la conectividad del país, también se dará seguimiento a los pendientes del Presidente, como el Tren Maya, y se van a construir nuevas rutas de trenes para pasajeros.

Respecto al tema de seguridad, Claudia Sheinbaum explicó que van por la atención de causas, consolidar la Guardia Nacional y coordinación con policías estatales, además de que van a seguir los gabinetes de seguridad, donde se va a invitar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

En el templete principal estuvieron presentes los aspirantes a las gubernaturas que estarán en juego el siguiente 2 de junio, como fue el caso de Clara Brugada, quien va por la Ciudad de México, así como por candidatos al Senado de la República, como Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, e integrantes de su equipo de campaña como Mario Delgado, Adán Augusto López, Manuel Velasco, Marcelo Ebrard y la escritora Elena Poniatowska.