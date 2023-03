​Anuncian segundo debate a gubernatura en Morelos

CUERNAVACA

, Mor.- El Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) anunció el segundo debate entre candidatos al gobierno del estado . Al encuentro , que se llevará a cabo el miércoles 20 de junio , están convocados las ocho personas contendientes.

El debate esta programado para comenzar a las 20:00 horas y que tenga una duración de 120 minutos , y de acuerdo con el IMPEPAC tiene el propósito de propiciar la confrontación de ideas, programas y plataformas electorales de los candidatos .

El organismo electoral garantizó un formato de equidad, trato igualitario y concurso de ideas de quienes intervienen para aportar al electorado los elementos que le permitan la toma de decisiones en la emisión del voto libre, secreto y razonado.

A este debate no acudirá el candidato de la coalición "Juntos haremos historia" , Cuauhtémoc Blanco porque consideró que fue suficiente su presencia en el primer encuentro organizado por el IMPEPAC.

El próximo 20 de junio, en punto de las 20 horas, se celebrará el segundo debate entre la y los candidatos a la Gubernatura del Estado de Morelos. Pronto te informaremos de las radiofusoras y televisoras, así como páginas web, por donde podrás observar este ejercicio democrático pic.twitter.com/lOWIXuk0i0 — impepac (@impepac) 16 de junio de 2018

El abanderado del PRD-PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda , retó a Blanco a un debate entre los dos para confrontar ideas.

“Yo soy un hombre que me he formado políticamente muy joven. Soy licenciado en Administración, he trabajado en administración publica y lo reto a debatir”, dijo Gayosso.

Por su parte el IMPEPAC informó que trasmitirá el debate por la televisión y radio pública , y por las plataformas de redes sociales y la página web del Instituto Morelense así como por la televisión y radio privada.

Los temas a tratar son: Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable . Se contará con un segmento de preguntas rápidas que desarrollarán los moderadores Michell Onofre y Carlos Hugo Félix Gaxiola.

Por separado Rodrigo Gayosso hizo un llamado a los candidatos que asistirán al próximo debate para qu e predomine el valor de las propuestas , ponderen el respeto y sea la sociedad morelense la única beneficiada dejando a un lado denostaciones, la división y el encono.

Afirmó que la polarización política que enmarca el proceso electoral obliga a partidos, candidatos y autoridades de gobierno a actuar con civilidad, respeto a la ley y tolerancia democrática.

​Anuncian segundo debate a gubernatura en Morelos

FOTO: Tony Rivera. EL UNIVERSAL

Cuauhtémoc Blanco Bravo

, candidato de la coalición MORENA-PES-PT al gobierno del estado, afirmó que las encuestas lo posicionan como el virtual ganador de la contienda pero dijo que no se confiará y cerrará fuerte los ocho días que restan de la campaña para tener un triunfo rotundo el próximo 1 de julio.

Al concluir la entrega de uniformes a los doce equipos que resultaron semifinalistas del torneo estatal de fútbol , Blanco dijo que está garantizada la presencia de representantes de los tres partidos políticos en todas las casillas electorales para vigilar la emisión de los votos.

Frente a los ex jugadores del club América, Germán Villa Castañeda e Isaac Terrazas García, expuso que están a la espera de que haya observadores internacionales en Morelos y que el Ejército se haga cargo del traslado de las urnas a las instalaciones del IMPEPAC.

Blanco Bravo indicó que continuará realizando labores de convencimiento para que la gente vote por él y los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, a fin de lograr una representación mayoritaria en el Congreso del estado y en las presidencias municipales.

“Tenemos que seguir convenciendo a la gente, quedan muy pocos días, la verdad la campaña ha sido larga e intensa, pero estoy convencido de que vamos arriba y seguiré viendo las necesidades de la gente, que es lo fundamental”, mencionó.

msl