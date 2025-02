Falso que el Senado mexicano aprobara el ingreso de Fuerzas Especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles

En redes sociales ha circulado una publicación del periodista norteamericano Nick Sortor en la cual asegura que el Senado mexicano aprobó el ingreso de Fuerzas Especiales de Estados Unidos para enfrentar a cárteles mexicanos.

Esta noticia tomó relevancia, ya que el magnate Elon Musk, aliado del actual presidente Donald Trump, lo compartió en su cuenta oficial de “X”, alcanzando 4.5 millones de vistas, 4.7 mil comentarios, 14 mil compartidos y 86 mil likes, hasta antes de que la publicación fuera eliminada por su autor. Musk compartió la publicación mediante su red social oficial de X añadiendo: “LFG”, traducido como “Let´s Fucking Go” (¡Vamos por ello!).

El posteo tuvo lugar en medio de tensiones entre México y Estados Unidos por la designación de cárteles como organizaciones extranjeras terroristas. Este 19 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas trasnacionales.

Entre los cárteles nombrados como terroristas se encuentran el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la nueva Familia Michoacana.

La designación implica que EU podrá deportar de manera acelerada a los narcotraficantes, así como congelar los bienes y cuentas bancarias de estas organizaciones criminales.

“#BREAKING: The Mexican Senate has just APPROVED the entry of U.S. Special Forces to take on the cartels”, dice la publicación.

Sin embargo, la publicación sobre la aprobación del Senado mexicano para permitir el ingreso de Fuerzas Especiales de Estados Unidos y enfrentar a los cárteles es falsa.

¿Qué fue lo que realmente avaló la Comisión de Marina?

Según el informe de la coordinación de comunicación social del Senado de la República Mexicana del pasado 11 de febrero de 2025, lo que la Comisión de Marina aprobó fue únicamente el dictamen que autoriza a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conceder el acceso a territorio nacional de 10 integrantes del Ejército de Estados Unidos de América.

Estos elementos ingresarán a territorio nacional con el fin de participar, junto a integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina de México, en la capacitación para la ejecución de técnicas en ambiente marítimo, terrestre y aéreo.

El adiestramiento llevará por nombre “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales de la SEMAR”, y será brindado del 17 de febrero al 28 de marzo del presente año en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche.