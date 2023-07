Tecámac, Méx-. Al menos 25 viviendas se inundaron en tres comunidades de Tecámac luego de la tormenta que se registró la tarde-noche del lunes, por lo que los propietarios perdieron parte de sus muebles, entre ellos pantallas, salas, comedores y refrigeradores.

San Pedro Atzompa, Ojo de Agua y el fraccionamiento Galaxias, son las colonias más afectadas por la fuerte precipitación pluvial que anegó las principales vialidades de esa zona del municipio.

En algunos puntos el nivel del agua alcanzó más de 80 centímetros de altura, por lo que a algunos de los habitantes no les dio tiempo de salvar sus pertenencias, otros sí pudieron subirlas a la parte alta de sus inmuebles para que no se echaran a perder.

Las calles Emiliano Zapata, Leona Vicario y la avenida 16 de septiembre, del poblado de San Pedro Atzompa, fueron de las más afectadas.

Foto: Especial

“Tenemos hoy un estimado de 25 viviendas afectadas, es lamentable y estamos aquí para compensar o mitigar esta pérdida que pudieron haber tenido las familias afectadas”, dijo Carlos Galindo, director del DIF municipal.

Algunos vecinos denunciaron que son más de 40 viviendas las afectadas, por los que esperan el apoyo del gobierno local.

Sobre la avenida 16 de septiembre una unidad de transporte público quedó atrapada, por lo que los pasajeros fueron rescatados y llevados a una zona segura.

“Nos informaron que debido a la basura y a volúmenes no manejables, el tránsito por los tubos se afectó una hora y media, la bomba del pozo que está ubicado en la calle 10 de mayo”, explicó.

Durante la madrugada las autoridades realizaron el desazolve en la calle de Los Maestros, en el fraccionamiento Ojo de Agua y en dos viviendas que resultaron con afectaciones ubicadas en el Fraccionamiento Galaxia.

Brigadas de dependencias estatales y municipales arribaron a la zona para desalojar el líquido y el lodo que se concentró en la vía pública y en algunos de los hogares de los residentes.

“Pasó lo de siempre, cuando las lluvias caen con gran inmensidad, se nos inunda la calle, se nos mete a nuestros hogares, es lo de cada año. Ahorita no perdimos nada porque estamos en alto, pero cuando pasan los carros sí se mete el agua. El tubo que metió la señora Mariela (Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac) sí funciona siempre y cuando las bombas estén prendidas al principio, porque está enlagunado tarda bastante en desalojar toda el agua”, contó María de Los Ángeles Cabrera, vecina de la avenida 16 de septiembre, en San Pedro Atzompa.

“Cuando se vienen las lluvias, si no echan a volar las bombas allá, pues se inunda y eso es de cada año cuando llueve así. Subió el nivel del agua, pero cómo está grande no alcanza a inundar así mucho por lo grande que está el patio, pero sí subió el nivel del agua como 10 centímetros, pero no se nos metió a las casas que están acá adentro porque si hubo vecinos que sí resultaron afectados”, dijo otra de las residentes de la comunidad.







