TLALNEPANTLA, Méx.- “Aquí estoy”. Afirmó Marco Antonio Rodríguez Hurtado alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla por la coalición PRI-PAN-PRD, luego de que la esposa del ex director de Administración local hizo responsable de su seguridad al ex edil y pidió a la Fiscalía que se le investigue por el homicidio de su esposo.

“La autoridad de la Fiscalía dará seguimiento a estos hechos. Yo como autoridad municipal me audita el Órgano Superior de Fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación, yo estoy expuesto a esto y tengo auditorías y llevo ya más del 97% de auditorías solventadas no tengo ningún tema, ningún problema. Yo aquí estoy y no tengo nada que ocultar y nada que me ocupe y nada que me preocupe “.

Esto por los señalamientos surgidos tras el homicidio Luis Antonio Gutiérrez, quien fue acribillado junto a Plaza Sentura, de que habrían falsificado firmas del ex director de administración por 400 millones de pesos.

Este homicidio, ocurrido al medio día del sábado 17 de abril, “es un hecho que lamento profundamente, es un hecho que me consterna porque soy ser humano y soy papá “.

“Lamento el dolor de la familia, el dolor de la esposa y las hijas y de toda la familia de una persona que conocí y que colaboró conmigo, que una vez que terminó nuestra relación laboral, cada quien hizo su camino y cada quien hizo su vida”, afirmó el alcalde con licencia antes de sus actividades de campaña de este domingo.

“Lamento mucho que haya gente mal intencionada, gente opositora que quiera sacar provecho de un hecho grave y lamentable. Por eso es que quiero externar mi enérgico rechazo de que no son las condiciones para hacer señalamientos" y reiteró que él es el primer interesado en que de esclarezca este hecho.

Por eso afirmó que como candidato pidió a la alcaldesa en funciones se pusiera a las órdenes de las autoridades del Estado de México para avanzar en esta investigación.

Exhortó a la Fiscalía del Estado de México para que se esclarezca este homicidio lo más pronto posible. “Todos en Tlalnepantla me conocen primero exijo que se aclare este hecho”, insistió Rodríguez Hurtado.

“De los comentarios vertidos en el dolor o de la mala orientación o de un consejo vano para poder desprestigiar una campaña que ha iniciado exitosa, para manchar mi calidad de servidor público, de un ciudadano honorable que siempre ha dado la cara y que todos los días trabaja por hacer de este un municipio sólido, aquí estoy “, aseveró.

Serán las investigaciones de la autoridad las que deberán esclarecer y aclarar este lamentable hecho.

"Les digo a todos los ciudadanos de Tlalnepantla que nada ni nadie va a poder detener esta marcha y esta campaña y que menos nadie va a manchar mi honorable prestigiosa porque también tengo mis cuatro hijos y mi esposa y ¡todo mundo sabe quien es Tony Rodríguez !”.

LL