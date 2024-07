Cuautitlán Izcalli.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con personal de servicios públicos del gobierno municipal, aplicaron el Plan DN-III en la colonia Ejidal San Isidro, ante el desbordamiento de la presa de El Ángulo.

Son siete cuadrillas las que se conformaron para acudir a las casas a revisar si tuvieron afectaciones por la entrada del agua de lluvia, así como para retirar la basura de las calles a fin de evitar taponamientos en la red de drenaje.

El personal se desplegó en las colonias Ejidal San Isidro, Ampliación Ejidal San Isidro y en la Unidad Habitacional Niños Héroes, mientras que una más se quedó al interior de la presa para retirar los desechos que se acumularon, entre llantas, ramas, botellas de pet, entre otros, mismos que son sacados con una máquina retroexcavadora y con palas.

Colonos adecúan viviendas para evitar inundaciones

Alma vive frente a la entrada del embalse y explicó en entrevista que tuvo que realizar modificaciones a su casa para que los muebles y electrodomésticos quedaran en un nivel alto, pues ya tuvo la experiencia de perderlo todo tras el desbordamiento ocurrido en el 2011.

Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

“Antes sí se me metía, fueron como tres veces. Y ahora mis cuartos están en alto, tienen un metro y medio de mamposteo y también levantamos la banqueta hace cinco años, todo lo hicimos nosotros porque nadie nos ayudaba. Con la inundación del 2011, hasta me tuvieron que sacar por la casa de mi hermana porque aquí no había manera”, dijo Alma.

La colocación de costales de arena ayudó a que el líquido pluvial no se metiera como en otras ocasiones a las viviendas, dijeron vecinos de la Avenida Quetzal, quienes además refirieron que el a nivel del agua les llegó anoche a la cintura.

“Como quisiéramos que entendieran los de Atizapán de Zaragoza que ya no tiren tanta basura; se han llevado hasta tres o cuatro camiones de basura. Eso no es de aquí, viene de allá y eso es lo que nos termina inundando acá a nosotros”, declaró la señora Guadalupe, quien lleva viviendo más de 50 años en Ejidal San Isidro.

Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL













