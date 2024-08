Toluca, Méx.— Las lluvias y tormentas registradas en la entidad mexiquense permitieron la recuperación de nueve de las 13 presas que por más de cinco años se mantuvieron al borde de la sequía total, actualmente rebasan 50% de almacenamiento.

En marzo pasado EL UNIVERSAL reportó que estos embalses se mantuvieron a menos de la mitad de su capacidad de almacenamiento y que en la actualidad están en un promedio de 90% y 100%.

Con base en la estadística de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicada el 19 de agosto del presente año, las presas estatales, que en su mayoría sirven para la agricultura, la pesca, entre otras actividades, han elevado sus niveles luego de las lluvias que en sólo unos días han superado los registros en milímetros de lluvia que se presentaron en 2023.

De acuerdo con datos del meteorológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), durante el mes de agosto el territorio mexiquense se registra como el de mayor acumulación pluvial de los últimos seis años.

No obstante, el acumulado anual en la capital mexiquense, es decir, en Toluca, aún presenta un déficit de 20% en acumulación de agua, con relación a los datos históricos.

Es así que las presas consideradas como las más secas mejoraron su situación. La Concepción pasó de 45% a 69%, Danxho (37%), Islas de las Aves de 19% a 81%, Huapango de 2% a 14%, Ñadó de 27% a 73% y José Antonio Alzate de 14% a 50%.

Los vecinos comentaron que en algunas de ellas la sequía comenzó desde hace un lustro; los espacios que antes servían para actividades como la pesca, paseo en lanchas y eran el hábitat de especies de aves como pelícanos, patos y garzas empezaron a mejorar su imagen y recuperar el almacenamiento.

El resto de las presas mexiquenses son Guadalupe, que en marzo se encontraba a 71% y actualmente está en 75%, Ignacio Ramírez pasó de 80% a 128%, San Andrés Tepetitlán, de 72% a 96%; Madín, de 78% a 126%; Taxhimay, de 61% a 100%. Y Valle de Bravo que del mes de marzo al mes de agosto pasó de 29% a 34% y Villa Victoria, de 29% a 35%, que abastecen al Sistema Cutzamala.

Los reportes de la Conagua prevén que en días posteriores incrementen los niveles de agua en las presas debido a las lluvias y con ello superar los registros en las estadísticas de las presas.

Para los vecinos de la zona de la presa Alzate, dichas condiciones son un cambio sustancial en el panorama de la comunidad, que pasó de ser un lodazal plagado de mosco y olor fétido a un cuerpo de agua como no se veía hace años.

Por la ruta donde en marzo tuvieron que implementar caminos para los vehículos, de nueva cuenta prestan servicio las lanchas, el único medio para atravesar de un punto a otro en la comunidad de Tlachaloya.

“Es muy diferente, comenzó a llover y en pocos días se llenó la presa, no la habíamos visto así de llena en años. Pensamos que no había remedio, porque la sequía estaba dura y los años pasados llovió, pero no se llenaba y ahora lo que sabemos es que cuando rebasa ciertos niveles abren las compuertas”, comentó Héctor uno de los vecinos.

