Nezahualcóyotl, Méx-. La madrugada del 18 de julio del 2022, César enfrentó y mató a dos delincuentes, quienes con lujo de violencia asaltaron a todos los pasajeros de la unidad de transporte en la que viajaba en el municipio de Nezahualcóyotl con dirección a la capital del país.

Ahora enfrenta un proceso legal porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo acusó de uso excesivo de legítima defensa y podría pasar varios años en la cárcel por defender su vida y la de sus compañeros de viaje.

César, quien trabajaba en una empresa de seguridad privada, explicó que ese día portaba su arma de cargo que está debidamente registrada ante las autoridades correspondientes, cuando dos hombres abordaron el vehículo de la ruta 65 que corre de la colonia La Perla al Metro Pantitlán y a la altura de la Cabeza del Coyote, sacaron una pistola con la que amenazaron a todos los usuarios.

Uno de ellos empezó a tocar a una joven, por lo que César intervino, lo que provocó el enojo de uno de los ladrones que le dijo que se iba a morir y le exigió al operador del colectivo que se dirigiera a una de las calles cercanas, donde los dos hombres empezaron a forcejear con César para bajarlo de la unidad.

Lee también Vinculan a proceso a posibles feminicidas de profesora de Temascalapa

"Entonces decido actuar porque dije estos me van a matar y decido defenderme, literalmente los mato. Yo llego a la Fiscalía y digo, pues, voy a salir rápido, pero no, a la Fiscalía no se le hace que haya sido en legítima defensa. Ellos me acusan de homicidio en exceso de legítima defensa y me mandan a un reclusorio", contó.

Aunque pudo recuperar su libertad por apoyo legal y económico de transportistas que conforman las Rutas Hermanas, quienes también anunciaron operativos contra extorsionadores que operan en el Estado de México. César continúa su proceso por homicidio en exceso de legítima defensa.

"Lo volvería hacer, las autoridades no hacen nada al respecto, nos están dejando la responsabilidad a nosotros, nos tenemos que defender. Es un grito desesperado de ayuda, que hagan algo, ya no sabemos si vamos a regresar a casa bien", expresó.

Los transportistas, que hace unos días anunciaron la creación de grupos de reacción inmediata en municipios de la zona oriente de la entidad para denunciar a los ladrones y extorsionadores, son los que decidieron brindarle el respaldo a César, pues fue otra de las víctimas que sufrieron agresiones a bordo de una unidad concesionada.

Lee también Fallece niña de 5 años herida de bala durante altercado en tianguis de Chalco

César espera que la justicia esté de su lado porque fue el único que decidió enfrentarse a los dos ladrones para salvar la vida de los usuarios y de él mismo cuando ocurrió el atraco en calles de Ciudad Nezahualcóyotl.

“La delincuencia ya nos rebasó a todos y solo nos queda a los ciudadanos actuar para defendernos porque las autoridades nos han dejado solos”, lamentó.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/rmlgv