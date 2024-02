Toluca, Méx.— Ocho corredores de transporte público de pasajeros alimentadores hacia el Tren Suburbano en el Valle de México y seis para el Interurbano México-Toluca en municipios del Valle de Toluca proyecta la Secretaría de Movilidad del Estado de México, informó su titular, Daniel Sibaja.

“Son ocho, sí o sí en el Suburbano, ya hay un estudio de aforo y queremos hacer seis en Toluca, pero son a través de estudios de demanda, origen-destino, cómo se sube la gente, dónde se baja, no es que mañana se hace ahí nada más”, indicó.

Explicó que la Semov los plantea con un tema técnico, no sólo político; las facultades las tendrá el Instituto de Transporte y con estudios previos para que sean definidas las rutas y el número de transportistas, “porque no es dar por dar, sino ver dónde se necesitan, y cómo se van a regular, pues anteriormente no se hacía, pero si no se regulan no sirven para nada, porque entonces a la misma hora hay tres”.

El secretario detalló que el objetivo es que haya un servicio en funcionamiento que dé paso a otros dos o más, pero no con la fuerza pública, sino invitándolos a que participen entre las empresas, como pasó en la Línea 1 del Metrobús.

Abundó que es benéfico para los transportistas porque al asociarse no sólo ganan más dinero, sino un mejor patrimonio y más usuarios.