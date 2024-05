Chalco, Méx.- Aumento en la inversión del proyecto, cambio en la fecha de terminación de las obras y hasta modificación de los nombres de las estaciones, son algunos de los factores que se han presentado en la construcción de la línea del Trolebús Chalco-Santa Martha, la que aún no tiene fecha de inicio de operación.

En la primera semana de mayo el gobierno del Estado de México dio a conocer que será hasta el próximo mes de octubre cuando concluya la colocación de trabes de carga del viaducto elevado por donde circularán las unidades eléctricas sobre la autopista México-Puebla.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, supervisó el inició de la construcción del viaducto elevado. Foto: Especial

Se ha modificado la fecha de conclusión de obras

En varias ocasiones se ha modificado la fecha de conclusión de obras y la del comienzo del funcionamiento del sistema de movilidad.

De acuerdo al gobierno de Chalco, las labores en esa localidad mexiquense comenzaron en febrero del 2022. El ex gobernador Alfredo del Mazo, anunció después de que iniciaron los trabajos, que la terminación sería en julio del 2023. Luego que antes de que concluya su gestión, la cual culminó el 15 de septiembre del 2024. El 9 de octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una visita a Chalco, acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, dijo que estará en funcionamiento en junio del 2024.

Durante los primeros días de este mes las empresas contratadas por el gobierno del Estado de México empezaron a colocar las trabes de carga del viaducto elevado.

Supervisan obras del proyecto

La gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, ha visitado la zona en varias ocasiones para supervisar las obras del proyecto que conectará al sur oriente del Valle de México con la capital del país.

La colocación de trabes se dividió en ocho secciones que estarán terminadas en octubre de este año.

El viaducto elevado es una de las secciones más importantes, por la complejidad en su construcción y por los altos estándares de seguridad, solidez y eficiencia que requeridas; tendrá una extensión de 5.7 kilómetros y se construye ya sobre la lateral norte de la autopista México-Puebla”, destacó hace unos días el gobierno estatal.

Por toda la línea transitarán 120 trolebuses que darán servicio a más de 120 mil usuarios diariamente.

El gobierno planea ampliar el servicio de trolebús, inclusive considera que inicie de Mixcoac hasta Chalco. Foto: Germán Espinosa. EL UNIVERSAL

Transporte interconectará los municipios de Valle de Chalco, Chalco, La Paz e Iztapalapa

Este sistema de transporte público interconectará los municipios de Valle de Chalco, Chalco, La Paz y la alcaldía de Iztapalapa, con lo cual se agilizará la movilidad de 3 millones de habitantes del oriente de la entidad al disminuir el tiempo de traslado de dos horas a 35 minutos, a través de una ruta directa y a 50 minutos con paradas intermedias.

La longitud total de la línea será de 18.5 kilómetros, de los cuales 6.7 kilómetros son de viaducto elevado y 11.8 kilómetros a nivel de superficie. Serán 15 estaciones, una de ellas será la terminal en Iztapalapa, dos en Los Reyes La Paz, seis en Valle de Chalco y seis en Chalco, incluida una terminal.

Hace unas semanas se dio a conocer que seis estaciones cambiaron de nombre: Parque Tejones por Alameda Oriente, Puente Blanco por Exhacienda, Puente Rojo por Soto y Gama, Cuauhtémoc por Lagunas, Eje 10 por Parque de La Mujer y Apolocalco por Xico.

Por las obras se registra tráfico intenso en varios puntos del oriente del Valle de México, principalmente, en Iztapalapa, Los Reyes La Paz, Valle de Chalco y Chalco.

Antes del inicio del proyecto la administración del exgobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, reveló que la obra tendría una inversión de 7 mil 372 millones 847 mil 790 pesos, de acuerdo con lo estimado por la empresa La Peninsular Compañía en Consorcio con Alcance Total, ganadora de la licitación, que debería terminar el proyecto en 478 días naturales, lo que no ocurrió.

En febrero pasado, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, Daniel Sibaja, dio a conocer que la inversión ya había aumentado a más de 13 mil millones de pesos, casi el doble de lo presupuestado durante la gestión estatal anterior.

Nueva administración recibe la obra con retrasos y con muchas complicaciones

La nueva administración estatal recibió la obra con retrasos y con muchas complicaciones, por lo que se determinó que el Colegio de Ingenieros del Ejército supervisara el proyecto, explicó entonces el funcionario estatal sin precisar detalles.

Según el plan original, para el desarrollo del Trolebús Santa Martha-Chalco participan el gobierno de la República y el del Estado de México para la construcción de la línea y una vez que se haya terminado el gobierno de la Ciudad de México será el encargado de su operación.

Durante las obras en el Centro de Transferencia Modal de Santa Martha se han registrado dos accidentes, en el que ha muerto un trabajador y seis más resultaron heridos.

El 24 de febrero, un tensor que soportaba un armado de columna se venció y cayó sobre una estructura de varilla y seis empleados que participaban en la obra presentaron lesiones.

El 16 de mayo, un trabajador perdió la vida al caerle un entarimado que forma parte del proyecto de edificación. La Secretaría de Movilidad del Estado de México, encargada de la obra no proporcionó mayor información de los dos percances.

En el primer caso no detalló qué determinaron los peritajes y si hubo o no sanción a la empresa constructora. En el segundo incidente, no dio a conocer lo ocurrido en el centro de transferencia de Santa Martha, no obstante las reiteradas peticiones de EL UNIVERSAL por saber lo que aconteció.

