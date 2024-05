TLALNEPANTLA, Méx.- “¡Justicia para Luis!”, gritan cerca de 200 personas en el bloqueo de Periférico Norte frente a Plaza Sentura donde hace un mes asesinaron al ex director de Administración municipal Luis Gutiérrez Herrera.

“El 27 de abril a las 10:30 de la mañana justo aquí asesinaron a mi esposo” afirmó Erika González esposa del ex funcionario municipal, quien mostró lesiones en su brazo y cuello del paso de las balas.

Al no haber avance en la investigación y no le han recibido pruebas que ella puede aportar a la investigación y al no ser recibida por el Fiscal mexiquense José Luis Cervantes, fue que decidió hacer esta protesta.

Bloquean periférico norte. Foto: Rebeca Jiménez

A esta manifestación se sumaron más de 200 personas, algunos de ellos en actitud violenta, quienes decidieron bloquear los seis carriles de Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México a partir de las 10:30 de la mañana.

Erika González afirmó que no retirarán el bloqueo hasta que sea atendida aquí por el fiscal José Luis Cervantes Martínez.

El fiscal de homicidios del Estado de México atendería a la viuda en una mesa de diálogo, ofrecimiento que la viuda rechazó al señalar que el homicidio de Luis Antonio Gutiérrez Herrera cumplió un mes y no hay avance.

El caos vial en el Norponiente mexiquense se refleja en una kilométrica fila de vehículos detenidos en Periférico Norte a partir del bloqueo a partir de su cruce con la avenida de Los Maestros en Tlalnepantla.

Vialidades alternas la vía Gustavo Baz , Reyes Heroles y la Adolfo López Mateos , para ir del Norte al Sur.





