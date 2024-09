Chalco, Méx.— Funcionarios de los tres órdenes de gobierno limpian y sanitizan 28 calles afectadas por la inundación en Chalco, donde inició la emergencia desde el 2 de agosto.

”Muy excelente lo que nos han apoyado, muy, muy bien. Los felicito porque gracias a Dios nos han ayudado mucho, por ese lado nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos que no nos han dejado solos. Yo oía a mucha gente que decía, ‘no que la gobernadora’, no, también tenemos que apoyarla, no es culpa de ella ni de nadie, la lluvia viene y arrasa con todo”, manifestó Elena Cristen Morales, vecina de la colonia Culturas de México.

Este fin de semana se activó un programa de desinfección en el que la secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del municipio de Chalco limpiarán 28 calles, informó el gobierno estatal.

Para lo cual se destinaron cinco equipos Vactor, los cuales revisarán casa por casa para ver que estén limpias, y en caso contrario, proceder a atenderlo. En la zona hay mil 286 elementos, tres plantas potabilizadoras y unidades médicas.