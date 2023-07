Tecámac, Méx.- El gobierno de Tecámac designó a María de Lourdes Cossío Gasca como comisaria de la Guardia Civil, con lo que se convierte en la primera mujer en asumir ese cargo en la historia del municipio mexiquense.

En 56 meses de gestión de la alcaldesa morenista, Mariela Gutiérrez Escalante, es el noveno cambio que se presenta en el área de seguridad pública en Tecámac, por lo que en promedio el titular de la policía local dura menos de siete meses en esa responsabilidad.

“Estoy segura de que en breve comenzará a dar resultados porque cuenta con todo nuestro respaldo para implementar las medidas disciplinarias, administrativas y operativas que sean necesarias para consolidar este servicio en beneficio de la población a la que servimos”, dijo la edil al anunciar a la nueva comisaria.

Con el nombramiento Tecámac se convierte en uno de los pocos municipios del Estado de México, en donde una mujer es la responsable de asumir la seguridad pública, destacó la alcaldesa, quien está en su segundo periodo de gobierno luego de que fue reelecta para la administración 2022-2024.

La nueva comisaría sustituye a Héctor Zadorov López Madera; es licenciada en Comunicación, cuenta con una especialidad de Seguridad Pública y una maestría en Políticas Públicas y Seguridad Pública. Laboró en el Instituto Nacional de Migración (INM); del 2015 al 2023 ocupó el cargo de Dirección Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación.

Del 2012-2015 estuvo como directora de Prospectiva y Grupos Especiales de la Subsecretaria de Inteligencia y de 2011-2012 como subdirectora de Incidencia Delictiva; ambas de la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Puebla, donde colaboró también como asesora de comunicación estratégica.

Según el gobierno de Tecámac, Cossío Gasca ha ocupado diferentes puestos relacionados con seguridad pública en Tabasco, Tlaxcala, Nuevo Laredo y Michoacán.





Muchos cambios en seguridad pública en Tecámac

Antes de la nueva comisaria han desfilado por el mismo cargo, en el primer periodo de gobierno y en lo que va del segundo de Mariela Gutiérrez, a ocho personas.

En los 36 meses de la gestión 2019-2021 seis comisarios estuvieron en el cargo, pero todos fueron removidos por la alcaldesa.

El primero en asumir esa responsabilidad en enero del 2019, fue Fermín Rafael Cantú Olguín, quien fue destituido de su cargo 23 días después por no contar con los exámenes de control de confianza.





Christian Alejandro Posadas Meza, lo sustituyó, pero también fue destituido. El tercer titular fue Carlos Bibiano Villa, fue cesado en septiembre del 2019.

Ismael Castillo, quien era comandante en la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, fue el cuarto, pero en abril de 2020 dejó el cargo, aparentemente por cuestiones de salud porque formaba parte de la población vulnerable a un posible contagio de Covid-19; y en su lugar fue nombrado Oscar Galván.

El sexto cambio fue en noviembre de 2021 cuando fue designado Amador López en lugar de Óscar Armando Galván Villarreal, quién dejó el cargo por “motivos de salud”.

En esta segunda administración 2022-2024 se llevó a cabo el séptimo cambio, en febrero del 2022 Luis Enrique Serna, pero fue separado del puesto por una investigación que realizó en su contra y de otros tres integrantes de la Guardia Civil la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En octubre pasado, Héctor Zadarov López Madera se convirtió en el octavo comisario, pero hora lo sustituyó María de Lourdes Cossío.

Uno de los excomisarios, quien pidió no revelar su identidad, contó que es muy difícil trabajar con la alcaldesa Mariela Gutiérrez porque no tiene idea de la estrategia de seguridad y no deja desarrollar las tácticas diseñadas para reducir los índices de delincuencia en el municipio, por lo que cualquiera que llegue a esa área saldrá por la puerta en pocos meses, como ha sucedido hasta ahora.