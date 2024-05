Chimalhuacán, Méx.— Residentes de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán exigieron a las autoridades de esos dos municipios y al gobierno estatal que construyan tres puentes peatonales para cruzar el cauce del río de La Compañía de un lado a otro, pues pasaron más de seis meses de que se cayó el de Los Rosales y aún no lo sustituyen.

Los habitantes de esa zona están molestos porque los gobiernos locales y el estatal se “echan la bolita” y no deciden quién debe edificar las estructuras que se encuentran en el límite de los dos municipios.

“Es una necesidad, no nada más para mí, sino para todos, gracias a Dios yo aquí puedo brincar, pero hay personas que no, que vienen con bastón, con sillas de ruedas y no se vale”, se quejó Irma, una residente.

“Aquí tenemos una escuela especial de discapacidad, pasan niños discapacitados, cómo quieren que un niño que no puede caminar brinque eso que pusieron ahí, pero si se pasan por el puente la gente sale con el tiempo medido para dejar a sus niños e irse a trabajar, y usan este lugar para llegar más rápido”, denunció Fernando Vásquez, habitante de Neza.

El 2 de noviembre pasado el puente peatonal de Los Rosales, llamado así porque se encuentra a unos metros del panteón de ese mismo nombre, se colapsó y 11 personas resultaron heridas. La estructura fue retirada horas después y se habilitó un espacio del puente vehicular que se encuentra al lado para que los transeúntes pudieran cruzar de Chimalhuacán a Ciudad Neza y viceversa.

El gobierno de Chimalhuacán restringió el paso de motocicletas en dos de los puentes que funcionan, pero los vecinos consideran que hay riesgo de que puedan caerse también, pues no confían en que fueron bien hechos por anteriores gestiones locales.