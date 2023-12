A tres meses del feminicidio de la joven Ana María Serrano Céspedes, el juez del distrito del Estado de México, Juan Manuel Villanueva indicó que el amparo el cual concluye el próximo martes 19 de diciembre podría prolongarse a petición de las partes.

En un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, indicó que una vez que concluya la etapa de investigación complementaria en contra de Allan 'N', se iniciará con la etapa intermedia, misma que tiene por objeto ofrecer y admitir diversos medios de prueba, así como la presentación del escrito de acusación, que presentará el ministerio público.

Asimismo, detalló que con respecto del juicio de amparo promovido por el abogado defensor de Allan, se tiene prevista la audiencia constitucional el día 3 de enero de 2024.

Por su parte, su madre Ximena Céspedes comentó en un video mensaje las diferencias entre los familiares de una víctima y los del presunto feminicida como quien terminó con la vida de su hija.

En un video con #JusticiaParaAnaMaría, Céspedes sostuvo que "el dolor es absolutamente indescriptible, duele el alma"; sin embargo, asegura que no se imagina lo que sienten los familiares del presunto feminicida: "tiene que ser un infierno".

Sin embargo, sobre su hija, dijo: "nosotros la creamos para que fuera una persona independiente segura de sí misma pero sobre todo buena persona y lo fue hasta el último momento de su vida".

"Le ruego a los padres de los presuntos feminicidas que sean parte de la solución y no sean parte del problema, que no lo traten de justificar, que no lo ayuden a escapar", pidió a los familiares de Allan N y de otras personas implicadas en casos similares.

¿Qué paso con Ana María Serrano Céspedes?

Ana María Céspedes, una joven estudiante de medicina de 18 años, murió víctima de feminicidio al interior de su casa en Atizapán, Estado de México, donde su expareja ingresó y la atacó e intentó que el caso fuera investigado como suicidio para evadir la responsabilidad, así lo dio a conocer Ximena Céspedes el pasado 12 de septiembre.

Allan “N” se encuentra detenido por el feminicidio de la joven, Ximena declaró que continuaba con miedo por su propia seguridad y la de su familia.

