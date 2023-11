El alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, alertó que el puente peatonal de la “caseta vieja”, que cruza la autopista México-Puebla hacia Ixtapaluca, está en riesgo de caerse, pero el ayuntamiento no puede encargarse de repararlo porque está a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

“Yo he estado gestiona y gestiona, ya lo han autorizado dos veces, el último oficio que me llegó de que ya lo habían autorizado fue 2020-2021 y es 2023 y no lo arreglan, es un puente que está muy mal, muy débil yo lo he querido arreglar y no me deja Capufe porque es derecho de vía federal” dijo.

Lee también: Puentes peatonales en Edomex, un riesgo latente

"Las piezas de metal se caen"

“Sí (es riesgoso usarlo) porque las piezas de metal se caen, en ocasiones llega uno y ya no están las piezas, entonces sí está riesgoso, las escaleritas están muy inclinadas y sí se ha caído gente. Desde las cinco de mañana comienza porque es el tramo para tomar la combi para tu destino de trabajo”, comentó Edgar Rioverde, vecino de Valle de Chalco.

“En realidad no es muy seguro, hay muchos transversales que ya están doblados, están vencidos, entonces sí hace falta cambiar el puente o darle mantenimiento”, opinó Cristóbal Herrera, residente de Ixtapaluca.

Lee también: Iván Sandoval, feminicida de su pareja en Ecatepec, recibe condena de 55 años de prisión

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rdmd