Zinacantepec, Méx.- Sorprendió a los visitantes y los ejidatarios la nieve en el volcán Nevado de Toluca, esta mañana llegaron los turistas de la Ciudad de México y municipios mexiquenses para disfrutar del paisaje que dicen, es inédito en plena primavera.

Sorprendió a los visitantes y los ejidatarios la nieve en el volcán Nevado de Toluca. Foto: Jorge Alvarado

Antonio Araujo Javier, encargado del acceso en el Parque de los Venados, dijo que es la primera vez que cae una nevada que ocurre en plena primavera, "nunca se había visto, es nieve porque el granizo se derrite muy rápido y nosotros ya conocemos bien como es la diferencia".

De acuerdo con el ejidatario, en este sitio han recibido esta mañana entre 50 y 70 personas, familias que viajan en automóvil y como no esperaban esta paisaje, los ejidatarios no estaban preparados para recibir visitantes y no hay camiones dispuestos para subir a los turistas, por lo que dejan que asciendan en sus automóviles.

Nieve en el Nevado de Toluca. Foto: Jorge Alvarado

Explicó que para los ejidatarios es sorprendente que el paisaje luzca como en invierno, sobre todo porque en esta época es común que

Ángel, de la Ciudad de México, llegó con toda su familia, sus papás, abuelitos, los sobrinos y dice que aprovecharon las vacaciones para llegar al Nevado de Toluca, la primera vez que ven este paisaje blanco. Dijo que le parece extraordinario que haya nieve, pues "pensé que solo pasaba en diciembre".

Nieve en el volcán Nevado de Toluca. Foto: Jorge Alvarado

Ramón llegó con su sobrino, a quien no habían podido llevar para conocer la nieve, que pocas veces se observa en el coloso. Dijo que aprovecharon los días de asueto y que ocurrió este fenómeno inesperado, para llevarlo de visita.