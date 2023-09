TLALNEPANTLA, Méx.- “Ya no me gusta estar sola” y “Despídeme de papá”, fueron parte de los mensajes de despedida que recibió vía WhatsApp Ximena Céspedes, del número de su hija Ana María Serrano, para hacer creer que su hija había decidido suicidarse, tras lo cual decidió llamarla pero ella no contestó pues de acuerdo al análisis de datos y tiempo realizado por peritos, estos habrían sido emitidos cuando la joven estudiante ya había fallecido.

Ana María, la joven de 18 años Foto: Especial

Durante la audiencia de vinculación a proceso de Allan, tras el feminicidio de su ex novia, la juez expuso una serie de mensajes que la madre de la víctima recibió estando en Europa, la tarde del 12 de septiembre en que falleció su hija.

Allan habría tratado de simular el suicidio de su ex novia, con mensajes de despedida emitidos desde la cuenta de WhatsApp de Ana María, con la aplicación que la joven tenía en su computadora portátil, la cual fue robada de la casa de la víctima dos noches antes de su feminicidio, de acuerdo a la relatoría de hechos expuesta por la juzgadora.

Un vecino halló a la joven colgada

Estos mensajes fueron emitidos a partir de las 18:35 horas del 12 de septiembre, por lo que la madre de inmediato llamó a su hija por teléfono, pero ella no le contestó, por lo que Ximena Céspedes a las 18:36 pidió a un vecino que vivía al lado de su casa acudiera a ver que pasaba con Ana María.

El vecino en menos de tres minutos llegó a la casa de la familia Serrano Céspedes y entró por la puerta de servicio que permanecía abierta para que la mascota de la familia pudiera entrar y salir. Al ingresar a la residencia empezó a decir con voz alta “Ana María soy yo, tu vecino, no te espantes, me manda tu mami a verte porque no le contestas”.

Fue cuando subió y vio dentro de su habitación a la joven sin vida, con el cordón de las persianas enredada a su cuello, cuando los mensajes del presunto suicidio acaban de llegar.

Foto: Especial

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.