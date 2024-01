La gente que necesite renovar, corregir datos o cambio de domicilio en su credencial para votar, tiene solo dos días más para acercarse a los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral. Ya no hay citas en el sitio web, sin embargo, sí reciben a la gente y les entregan una ficha de turno siempre y cuando carguen consigo la documentación completa.

Una de las principales cosas a tomar en cuenta es llegar temprano, alrededor de las 6:00 de la mañana para formarse, pues debido a la fecha límite que es el lunes 22 de enero, se han registrado largas filas en estos centros del INE. En este enlace se puede consultar la ubicación del módulo más cercano: https://ubicatumodulo.ine.mx/.

Los documentos a presentar son: acta de nacimiento original, sin importara fecha de expedición, debe ser legible, no estar rota ni con enmendaduras. Una identificación con fotografía vigente, en este caso puede ser la credencial para votar aunque esté vencida. O bien, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla, pasaporte, credencial del trabajo o credencial del IMSS. Además de comprobante de domicilio no mayor a tres meses de ser expedido. De no contar con identificación de ningún tipo ni comprobante de domicilio, es necesario llegar con dos testigos con credencial para votar vigente.

En cada módulo se reparte una cantidad distinta de turnos, de acuerdo a su capacidad de atención y al número de citas ya previamente registradas en el portal de internet, como el caso de Cuautitlán Izcalli, donde entregan 220 fichas para gente sin cita y están recibiendo alrededor de 180 que sí se registraron con anticipación, mismos que son atendidos de manera prioritaria pues el sistema les arrojó un horario de llegada.

De asistir mañana domingo 21 de enero, el horario en el que empiezan a repartir las fichas, será desde las 8:00 am para que a partir de las 9:00 am y hasta las 4:00 pm, los trabajadores procesen los trámites en el sistema del Instituto Nacional Electoral, tardando un promedio de 10 a 15 minutos por persona.

Para el lunes 22 de enero, último día para el trámite de renovación, corrección de datos y cambio de domicilio, los módulos del INE abrirán a las 8:00 am y cerrarán operación hasta la media noche, informando a los usuarios que se dará atención a todas y todos los que lleguen, sin límite de personas. En caso de llegar al cierre y que aún quede gente, les entregarán solicitudes de trámite programado. Con ello, podrán asistir los dos días siguientes para completar el proceso.

Una recomendación que hace el personal del INE, es que quienes hayan extraviado su credencial pero que estaba vigente, todavía tendrán tiempo hasta el 8 de febrero para acercarse a los módulos de atención y no hacer la fila en estos dos últimos días pues esperan que la afluencia sea alta.