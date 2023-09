Toluca, Méx.- Tras 23 días de rehabilitación, Barbitas comienza a dar sus primeros pasos, es el perro callejero que resultó herido de bala durante un ataque a la nave 7 de la Central de Abasto, donde murieron calcinadas nueve personas.

De acuerdo con los veterinarios, el perrito de aproximadamente tres años de edad ha pasado por un largo tratamiento médico, su diagnóstico inicial fue el de dos balazos en una de las extremidades delanteras y una de las traseras. Por ahora valoran si le practicaran una nueva intervención, pues esperan que controle su extremidad pélvica para poder equilibrarse.

Mauro Victoria Mora, coordinador del Hospital Veterinario de la UAEMex donde permanece atendido el lomito, explicó que al inicio practicaron un método para rescatar la extremidad, aunque ya no podrá flexionarse será funcional para equilibrarse.

¡Barbitas ya camina!

En tanto, Alejandra Guevara de la estancia propedéutico tiempo completo en el hospital ha sido la encargada de rehabilitar a Barbitas y pese a que aún no cumple un mes de operada, presenta un avance sustancial en la forma de caminar, tenía una lesión en codo y rodilla, por ahora hacen que se sienta segura para que tenga equilibrio.

Al perrito le aplican electroestimulación para descontracturar el músculo, darle más tono y que el can sienta la confianza necesaria para usar la pata, aplicaron termoterapias con compresas calientes a vasodilatadora y para esperar a que lleguen más nutrientes a la zona.

Barbitas realiza paseos para que vaya agarrando confianza y apoye la pata, los médicos le brindan masoterapia, masaje ligero en la zona de la pierna para ir descontracturando e ir liberando el músculo.

Añadió que el lomito de casi tres años, tiene complicaciones anímicas, que surgen de su estadía en la calle por varios años y la mala vivencia de las lesiones, es la doctora Alejandra la única con la que el perrito logró apego. “Ella reacciona si queremos agarrarla, sobre todo con los que no conoce, lo toma como una agresión, incluso a quienes la operaron, no puedo tocarla porque no me conoce”, comentó el veterinario Mauro.

En tanto, Miguel Sánchez, presidente de Guerreros Caninos en Toluca, la asociación que asumió el cuidado del perrito, informó que el proceso es lento y si bien en un video se observa cómo da los primeros pasos, están contentos con los resultados. Aún falta una cirugía y volver al proceso de rehabilitación que es lento, pero hay un buen pronóstico.

Afirmó que todavía reciben donativos para seguir el tratamiento médico, para ello las personas interesadas pueden contactar a Guerreros Caninos a través de su página, en donde hacen públicos todos los casos que tienen y cómo pueden ayudar. En este caso no hay una cantidad exacta que requieran, pues si bien hay un ahorro porque el doctor dona sus honorarios, deben pagar el material, medicamentos, hospitalización. “No es una cantidad exacta porque los días de estadía (en el hospital) van variando, pero tienen por seguro que el dinero que envían se usa en lo necesario”.

Apuntó que tienen que encontrarle hogar, pero entre tanto se queda con la asociación, la idea es no regresar a la calle, de otra forma no tendría sentido el gasto en su recuperación, si bien hay varias personas interesadas, les deben aplicar un filtro para ver si son candidatos porque deben tener condiciones para que Barbitas se pueda desplazar, así como contar con los requisitos seguros para su adopción.

