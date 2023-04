Chimalhuacán, Méx.— “El Parque Jurásico de los pobres”, como le llaman al Chimalpark, un parque de dinosaurios que se encuentra en una de las zonas de mayor marginación social del Valle de México, recibió este Domingo de Pascua a miles de visitantes de municipios mexiquenses y alcaldías capitalinas.

“(Vengo) a ver a los dinosaurios, (desde) la Ciudad de México”, dijo Emily, una niña de 10 años, quien acudió en compañía de sus padres, para conocer el parque y admirar a los animales prehistóricos.

“En el transcurso de la semana no se puede, ahora venimos a conocerlo. (Me parece) muy bien porque casi en Chimalhuacán no hay de estos lugares”, comentó Andrés Ruiz, residente de la colonia Acuitlapilco, perteneciente al municipio de Chimalhuacán.

Chimalpark cuenta con 13 animales prehistóricos electrónicos de tamaño real.

