Toluca, Méx.— El Congreso del Estado de México aprobó ajustes a las multas de tránsito. Si bien el proyecto inicial del gobierno estatal planteaba sanciones más elevadas de hasta 200 y 400 UMAs, los legisladores consideraron que autorizar el monto de las infracciones no sería útil para generar conciencia entre los automovilistas, por lo que hicieron modificaciones.

Con base en el Código Financiero, serán acreedores a una sanción por 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 4 mil 149 pesos de acuerdo con el valor actual, por conducir un vehículo sobre una isleta camellón o sus marcas de aproximación; por estacionarse en aceras, camellones, andadores y otras vías reservadas a los peatones, por no hacer alto para ceder el paso a los peatones.

También quien se encuentre en el arroyo de los cruceros o zonas marcadas para su paso; por obstaculizar los pasos destinados para los peatones; por no ceder el paso a las ambulancias, patrullas de policía, vehículos del cuerpo de bomberos, los convoyes militares y el ferrocarril o por seguirlos, detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo.

Asimismo, por recibir, acomodar y estacionar vehículos en la vía pública sin que estén destinadas para tal fin.

Los motociclistas que no usen casco exclusivo para las unidades y anteojos protectores, así como sus acompañantes, serán acreedores a una multa de 20 a 40 UMAs, de 2 mil 74.8 a 4 mil 149 pesos.

Igualmente por transitar sobre las áreas reservadas para peatones, por viajar más personas de las autorizadas, llevar carga que dificulte su adecuada operación o constituya un peligro para sí u otros usuarios de la vía pública, entre otros.

También será de 25 UMAs (2 mil 593 pesos) por transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio, por llevar a un menor de edad cuando éste no pueda sujetarse por sí mismo a la motocicleta y, estando correctamente sentado, no pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos o posa pies, excepto que cuente con los aditamentos especialmente diseñados para su seguridad y no podrá exceder las 40 UMAs.

Deberán pagar 5 mil 187 pesos (50 UMAs) quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas enervantes o sicotrópicos.

La infracción será de 30 hasta 60 veces el valor de la UMA (3 mil 100 a 6 mil 223 pesos) para el supuesto de las multas por circular sin ambas placas; no coincidir los números y letras de las láminas con la calcomanía y la tarjeta de circulación; por no respetar los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad; por carecer de permiso para circular sin placas y tarjeta de circulación o esté vencido, y por circular sin una de las placas.

El diputado Faustino de la Cruz (Morena), integrante de las comisiones de Finanzas Públicas, Gobernación y Puntos Constitucionales, explicó que hubo una reducción importante en los montos del primer proyecto al aprobado, ya que algunas multas alcanzaban los 10 mil pesos o más, y aclaró que no hubo una homologación con las infracciones en la Ciudad de México, pues “es mucho más severo su reglamento y tiene que ver con toda una cultura vial y de combate a la corrupción”.

El legislador afirmó que los incrementos aprobados en el Estado de México son proporcionales a la inflación y sí se combate la corrupción, además, permitirán mejorar la recaudación y con ello transparentar el destino de los ingresos. Especialmente, señaló, “tenemos que transitar a una cultura vial de mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía”.

La entrada en vigor de estas actualizaciones a las multas de tránsito será una vez que se realicen las reformas necesarias al Reglamento de Tránsito, lo cual, de acuerdo con autoridades estatales, se espera que se realice en próximos días, para que los nuevos montos sean aplicados en 2024.

