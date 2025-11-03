En los últimos años, la demanda por salones de eventos en Monterrey ha experimentado un notable incremento debido a su versatilidad. Estos espacios han destacado por su capacidad para albergar eventos de toda índole, desde lo social, hasta lo corporativo.

Ahora, cada salón de eventos en San Pedro Garza García se adapta a diferentes configuraciones, ya sea tipo auditorio, banquete o cóctel, así como a distintos volúmenes de aforo.

Salones de eventos en Monterrey: ¿Qué impulsa su evolución?

De acuerdo con el informe de Allied Market Research, el mercado global de la organización de eventos proyecta un crecimiento significativo, al pasar de USD 736,800 millones en 2021 a USD 2.5 billones en 2035.

Esto nos lleva a una necesidad imperante de contar con espacios que funcionen a la altura de los eventos que lideran grandes marcas e industrias.

La evolución y crecimiento de los salones para eventos de alto perfil ha estado impulsada por diversos factores, entre ellos se encuentran:

La creciente demanda de eventos híbridos y virtuales, así como por la integración de herramientas como la inteligencia artificial y la realidad virtual, que optimizan tanto la planeación, como la experiencia de los asistentes.

Foto: Cortesía Grupo Presidente

Los eventos corporativos y seminarios, que se han consolidado como herramientas esenciales dentro del marketing B2B, facilitando el networking y la conexión directa entre empresas, clientes y socios valiosos, aún vía remota.

Además, el auge del patrocinio ha cobrado relevancia como una fuente estratégica de ingresos, al permitir a las marcas aumentar su visibilidad, potenciar sus esfuerzos de branding y generar mayores oportunidades de venta.

Otro factor determinante es la participación activa del segmento de jóvenes entre 21 y 40 años, quienes destacan por su alta asistencia a eventos y su interés en actividades relacionadas con el emprendimiento y el desarrollo profesional.

Expansión constante: Monterrey suma más salones de eventos cada año

En Monterrey, el número de espacios para eventos continúa en aumento. Hasta el 5 de mayo de 2025, se tienen registrados 122 salones o venues, lo que representa un crecimiento del 3.28 % respecto a 2023 (Monterrey Venue Benchmark Report 2025, EventMB y Skift Meetings).

Ahora, la demanda de espacios versátiles y adecuados tanto para celebraciones sociales como para eventos empresariales es constante y se pule con las innovaciones tecnológicas.

De los 122 espacios, el 95 % (116 venues) son negocios independientes, mientras que sólo 5 % pertenecen a cadenas o marcas más grandes.

Tal es el caso de los salones ubicados en hoteles de renombre, que tienen un peso simbólico importante. El recientemente inaugurado Presidente InterContinental Monterrey, ha puesto la vara más alta en el sector en cuanto a elegancia, servicio y tecnología.

Este tipo de lugares no solo aportan un equipamiento avanzado y especializado, sino que también generan una percepción positiva inmediata entre los asistentes, al demostrar que con altos estándares de servicio, una imponente infraestructura y un prestigio internacional, los eventos pueden dejar una impresión duradera.

Experiencias con impacto: Eventos como estrategia de marca y cambio tecnológico

La industria de eventos se consolida como un eje estratégico para el marketing y el engagement, al ofrecer a las marcas una plataforma efectiva para conectar con sus audiencias.

Es aquí donde los salones para eventos marcan la diferencia, ya que el espacio donde ocurre un encuentro puede potenciar la percepción de valor, proyectar profesionalismo y convertirse en un punto clave para fortalecer la reputación de la marca.

De cara al futuro, se anticipa una mayor profesionalización del sector, impulsada por la innovación constante y una expansión global sostenida.

La evolución de los espacios para eventos no para aquí, continuará bajo el brazo de la tecnología, catalizadora de esta transformación, facilitando nuevas formas de interacción y gestión.

Dicha evolución responderá a las nuevas tendencias del mercado y a las necesidades de una audiencia cada vez más globalizada. Hoy, los salones de eventos en Monterrey están listos para recibir todo tipo de celebraciones y encuentros empresariales.

