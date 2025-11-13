Hoy arranca la quinta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, con la ceremonia de inauguración en Real del Monte, una de las localidades pintorescas del estado de Hidalgo que pertenece al programa creado hace 24 años.

Estas son 13 cosas que tienes que saber de este evento turístico y de los pueblos mágicos.

1. ¿Qué es el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos?

Es un evento organizado por la Secretaría de Turismo federal para mostrar y promocionar los atractivos de los 177 pueblos mágicos.

2. ¿Cuándo es el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos?

El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos comienza hoy, jueves 13 de noviembre, y termina el domingo 16 noviembre.

3. ¿Dónde es el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos?

La mayor parte del evento ocurrirá en el Recinto Ferial de Pachuca. La inauguración será en el pueblo mágico de Real del Monte.

4. ¿Quién puede asistir al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos?

Está abierto a todo público y es gratuito. No es necesario registrarse.

5. ¿Qué ver en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos?

Los visitantes pueden recorrer los 177 stands y conocer la oferta turística: atractivos culturales, experiencias, gastronomía, artesanías, tours, maravillas naturales, centros ecoturísticos, balnearios y tipos de alojamiento.

A través de un código QR pueden consultar la guía completa del evento. Se prorgamaron 400 presentaciones artísticas y culturales, muestras gastronómicas y artesanales y venta de productos.

El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos incluye en su programa...

Un pabellón gastronómico con más de 40 platillos de todo el país.

2 escenarios para obras de teatro, demostración de juego de pelota ancestral y danzas típicas.

Barra Hidalgo servirá bebidas típicas del estado, como cerveza artesanal, vino, requintada, carnavalito, tachuela, etcétera.

6. ¿Para qué son las citas de negocios?

Se prevén alrededor de 12 mil citas de negocios entre touroperadores, oficinas de turismo, hoteles y empresas compradoras para promocionar y comercializar los atractivos de los pueblos mágicos tanto en México como en el extranjero.

7. ¿Qué son los Pueblos Mágicos?

Son localidades, por lo general municipios que han conservado su arquitectura, historia, tradiciones gastronomía y entorno natural.

8. ¿Qué autoridad otorga este nombramiento?

El Programa de Pueblos Mágicos es una iniciativa de la Secretaría de Turismo federal.

9. ¿Para qué sirve el Programa de Pueblos Mágicos?

Nació con el propósito de diversificar la actividad turística —más allá de los destinos de siempre, como los de sol y playa—, impulsar los atractivos de pequeñas localidades y posicionarlos en el mapa turístico nacional e internacional.

10. ¿Qué otros requisitos deben cumplir los destinos para ser nombrados Pueblos Mágicos?

Contar con atractivos únicos, infraestructura (hoteles, restaurantes...), conectividad por carretera, transporte y aeropuertos cercanos; tener un presupuesto aprobado para desarrollos turísticos, inversiones privadas, entre otros.

11. ¿Cuál fue el primer pueblo mágico de México?

El primer lugar que recibió este nombramiento fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo, el 5 de octubre de 2001. Por este motivo, mediante decreto presidencial, el 5 de octubre se estableció como Día Nacional de los Pueblos Mágicos.

12. ¿Les pueden quitar el nombramiento?

Sí. La inseguridad, la falta de limpieza, el comercio informal ajeno a las costumbres locales hacen que un pueblo mágico deje de serlo. Mexcaltitán (Nayarit), Papantla (Veracruz) y Tepoztlán (Morelos) perdieron su título. Más tarde, incluso años después, les fue devuelto.

13. ¿Qué es la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos?

Es un plan presentado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Promete dignificar a las comunidades reconociendo su aporte al patrimonio del país.

