La Ciudad de México ofrece muchas actividades y lugares para disfrutar la época navideña, como las pistas de hielo. para ir a patinar.

Pista de hielo Parque Vía Vallejo

Si buscas una pista de hielo en el norte de la Ciudad de México, en el centro comercial Parque Vía Vallejo se encuentra una pista para principiantes como para quienes ya tengan algo de experiencia. Cuenta con el servicio de instructores.

Para los pequeños se renta un estilo de andaderas con diseño de foca para que también deslizarse de manera divertida y segura por la pista de hielo.

Se ubica en Calzada Vía Vallejo 1090, en la colonia Santa Cruz de las Salinas, alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Abre de lunes a domingo de 13:00 pm a 21:00 pm.

Precios:

Instructor: $89 pesos por hora.

Andadera: $68 pesos por hora.

Pase de entrada: $135 pesos por persona. Incluye la renta de patines.

Pista de hielo Ice Station México

Esta pista de hielo se encuentra en Forúm Buenavista, sobre Avenida Eje 1 y Mosqueta, 259, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. En este lugar también imparten clases de patinaje artístico y hockey sobre hielo.

Su horario de servicio es de domingo a jueves de 11:00 am a 21:00 pm; viernes y sábados de 11:00 am a 22:00 pm.

Precios:

Andadera: $55 pesos por hora.

Boleto: $135 pesos por persona con renta de patines incluida.

Pista de hielo Ice World Santa Fe

En la zona poniente de la Ciudad de México se encuentra una pista de hielo en las instalaciones del centro comercial Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga, número 3800, en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX.

Por lo regular el horario de acceso a esta pista de hielo comienza a partir de las 11 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde entre semana, de lunes a jueves. Los fines de semana, viernes, sábado y domingo inicia a las 11 de la mañana y suele extenderse hasta las 7:15 o 900 de la noche.

Puedes llamar al 55 3003 4381 para confirmar horarios disponibles, ya que suelen variar sin previo aviso. Lunes 25 diciembre y 1 de enero permanecerá cerrada.

Costos:

Entrada: de $115 a $165 pesos por persona con renta de patines incluida.

Pista de hielo en Coyoacán

Para quienes busquen una pista de hielo al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán s en Miguel Ángel de Quevedo, número 247, CDMX.

Esta pista de patinaje abre de lunes a jueves de 11:00 am a 19:00 pm; viernes de 11 am a 20:00 pm; sábados de 11:45 am a 21:00 pm; domingo de 11:00 am a 20:00 pm. El horario puede variar de lunes a jueves, aunque puedes marcar al 55 5683 1929 para confirmar los horarios disponibles.

Costos:

Instructor: $150 pesos por persona.

Instructor compartido (de 3 a 6 personas): $120 pesos por persona.

Andadera: $150 pesos una hora.

Boleto de entrada: $200 pesos por persona con renta de patines incluida.

Pista de hielo en alcaldía Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón inauguró el pasado 9 de diciembre una pista de hielo por temporada navideña, la cual se encuentra en la explanada del Salón de Usos Múltiples, ubicada en Calle 10, sin número, colonia Tolteca, CDMX.

Esta pista de hielo es de entrada gratuita e incluye el préstamo de patines, así como instructores. Da servicio en un horario de martes a domingo de 2 de la tarde a 8:30 de la noche, durante todo diciembre y hasta el próximo 6 de enero de 2024.

