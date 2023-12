Faltan poco menos de 2 semanas para Navidad. Los preparativos para festejar esta fecha especial están en marcha. En muchos países ya se instalaron gigantescos árboles, enormes esferas, villas grandísimas y hasta nacimientos monumentales.

Hagamos un viaje por el mundo para conocer decoraciones navideñas monumentales que han roto récords.

El árbol de Navidad más alto del planeta

Empezamos con el árbol navideño natural más alto del mundo, que es el que se instala en el Mercado de Navidad de Dortmund, Alemania. Mide poco más de 45 metros y se adorna con unas 48,000 luces y un ángel en su punta. Es el máximo atractivo de este mercadillo de temporada, uno de los más famosos de Europa.

Foto: Facebook 'Visit Dortmund'

Pero, este no ha sido el más alto del mundo. Hay que retroceder en el tiempo, precisamente a 1950, cuando en el centro comercial Northgate Shopping Centre de Seattle, Estados Unidos, había un árbol monumental de 64.6 metros de altura traído directamente desde el Monte Rainier. .

Otra mención especial: en el pueblo medieval italiano de Gubbio, particularmente sobre una ladera del Monte Ingino, se creó una instalación de luces que forman la figura de un árbol de Navidad. No es un árbol como tal, pero es espectacular por sus 650 metros de alto, casi 2 veces y media la Torre Mitikah, la más alta de la CDMX.

La villa navideña más grande del mundo

No está en algún país nórdico, sino en la ciudad College Station, Texas, entre Austin y Houston. Se llama Santa’s Wonderland y abarca, según su sitio web, 140 acres, lo que se traduce a 56.65 hectáreas, prácticamente 9 veces la superficie del Estadio Azteca.

Foto: Facebook 'Santa's Wonderland- A Texas Christmas Experience'

Es un pueblo entero con temática de Navidad. Tiene un mercadillo para compras navideñas, senderos iluminados, photo opportunities con Santa, instalaciones de luces, un corral interactivo con animales de granja, fogatas, pista de patinaje, áreas de nieve, trenecito y varias atracciones más como toros mecánicos, juegos de feria, restaurantes y bares.

La esfera de mayores dimensiones

Aunque en los países musulmanes no se celebra la Navidad como en Occidente, pero saben que es una de las fechas más reconocidas a nivel mundial y, aprovechando la fama y excentricidad de Dubái, ahí se alza la esfera más grande del planeta.

Para apreciarla, hay que ir a The Dubai Mall, que también posee el récord Guinness al ser el centro comercial de mayor tamaño de todos.

Foto: Guinness World Records

En el Star Atrium se “colgó” este adorno metálico de colores naranjas y rosas, que pesa 1,100 kilogramos y mide 4.68 metros de diámetro. Fue diseñado por la firma americana Venus Arts y tardaron 2 días en ensamblarlo.

El nacimiento más grande del mundo

Se encuentra en la ciudad española de Alicante. La conforman figuras de la Sagrada Familia, los 3 Reyes Magos y 6 ángeles.

Foto: Facebook 'Alicante City'

Son gigantescos. Tan solo imagina: el niño Jesús mide 3.25 metros de altura. Cada una de las esculturas tiene distintas medidas, pero la más alta es la del Rey Baltasar, de 16 metros, casi 3 metros más que la Victoria Alada, nuestro Ángel de la Independencia.

El Santa Claus monumental

Culminamos el viaje en la ciudad de Águeda, Portugal. Es conocida por sus calles decoradas con paraguas de colores y también por ser el hogar del Santa Claus más alto del planeta.

Foto: Guinness World Records

A orillas del río homónimo, se creó esta enorme figura de Santa sentado sobre un regalo y con las manos en la cintura. Se adorna con más de 110,000 foquitos y, en total, su altura es de 21.08 metros.

