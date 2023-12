La Navidad llegó a Six Flags México. Como cada año, el festival Christmas in the Park llega a iluminar el parque de atracciones al sur de la CDMX y ofrece desfiles y otras actividades para contagiarte el espíritu navideño.

El parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec, en Morelos, también es sede de este evento de temporada con shows ymás atracciones. Aquí te contamos qué habrá y cuánto cuesta la entrada a ambos festivales.

¿Hasta cuándo estará Christmas in the Park en CDMX y Morelos?

En el caso del parque de diversiones Six Flags México, el festival navideño dio inicio el pasado viernes 24 de noviembre y terminará hasta el 21 de enero de 2024.

Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec tendrá fechas más cortas, pues comenzó el 2 de diciembre y estará disponible hasta el 7 de enero de 2024.

Qué hay en Christmas in the Park en CDMX

La decoración con miles de luces coloridas y un espectacular árbol de Navidad, representa uno de los mayores atractivos, pues se crean escenarios fantásticos para tomarse fotos del recuerdo.

Una novedad para este año es el espectáculo Beyond Christmas, un show musical con la participación de los Looney Tunes, el canto de una princesa que se sincroniza con la iluminación parpadeante de los edificios, máquinas de nieve, láseres y fuegos artificiales.

El desfile Christmas Light Parade vuelve este año. Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Bugs Bunny, Marvin y más personajes circulan por las calles del parque en carros alegóricos, con atuendos navideños y acompañados de bailarines.

También están las atracciones ‘La Casita de Dulces del Polo Norte’, donde duendes y Santa Claus te guían en un pequeño recorrido por su fábrica de dulces. Y en ‘Las Posadas de Caramelo’, pasas por varias casitas pidiendo posada. Bugs Bunny, Piolín y compañía saldrán a darte algunas golosinas.

Sobre la fachada del Castillo de los Sueños se presenta un videomapping especial de Navidad con los Looney Tunes y sus amigos; se instaló una rampa de nieve para deslizarse sobre unas donas y, por todo el parque, hay fogatas para calentar unos deliciosos s’mores.

¿Cómo es Christmas in the Park en Morelos?

Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec recibe por segundo año el festival navideño Christmas in the Park. Así que el parque entero también se viste con vibrantes luces y un árbol gigante.

El show Beyond Christmas también se presenta cada noche en la Plaza del Lago, en donde también se venden antojitos y postres de temporada.

Hay música en vivo, encuentros con Santa y los Reyes Magos para tomarse fotos, fogatas para preparar s’mores y el Kids Snow Camp, una área de juego con espuma blanca que simula nieve.

Laguna Beach Bar y el restaurante Antigua Hacienda sirven platillos típicos de temporada, antojitos mexicanos, ponche y bebidas navideñas con y sin alcohol.

¿Cuánto cuesta la entrada a Christmas in the Park en CDMX y Oaxtepec?

El boleto de un día para entrar a Christmas in the Park en Six Flags México es de $1,099 pesos por persona en línea y $1,200 en taquilla. Este boleto es para mayores de 1.20 metros de estatura. Menores de esa estatura pagan $499 pesos, al igual que embarazadas, personas mayores o con discapacidad.

Six Flags Hurricane Harbor cierra operaciones a las 6:00 p.m. y, tras ello, comienza Christmas in the Park, el cual será de entrada gratuita. Si quieres pasar un día entero en el calorcito de Morelos, el parque acuático tiene un costo de entrada de $500 pesos en línea y $520 en taquillas, para mayores de 1.20 metros. La tarifa más económica es de $260 pesos para menores de 1.20 de estatura, embarazadas, personas con discapacidad y habitantes de Morelos; el boleto de $250 pesos es para adultos mayores.

Toma en cuenta que, en ambos parques, las actividades especiales de Navidad comienzan a partir de las 6:00 p.m. Six Flags México cierra a las 10:00 p.m. y Six Flags Hurricane Harbor a las 9:00 p.m.

