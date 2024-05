La noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint tras su lucha contra el cáncer ha conmovido al mundo del espectáculo. En este contexto, se han recordado sus declaraciones sobre cómo logró conservar su cabello durante el tratamiento, gracias al uso de un casco frío.

Una vez que Toussaint fue diagnosticada con cáncer de mama, su vida cambió drásticamente. Entre los muchos desafíos que enfrentó, uno de los más significativos fue la posibilidad de perder el cabello debido a los tratamientos de quimioterapia, una experiencia que puede afectar profundamente la autoestima de los pacientes oncológicos.

Verónica Toussaint falleció a los 48 años de edad. FOTO: @veronicatouss

La historia de Verónica Toussaint y el casco frío

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa "El minuto que cambió mi destino", Toussaint compartió lo importante que fue para ella mantener su apariencia durante la quimioterapia.

"Usé un casco frío porque el tema del pelo es muy personal. Hay muchas personas que dicen ‘ya, es solo pelo, te lo rapas y ya crecerá’, pero verte en el espejo y verte enfermo es lo que marca la diferencia", explicó la conductora.

Toussaint había decidido años antes raparse el cabello por elección, pero durante su tratamiento oncológico optó por utilizar el casco frío para no perderlo. "No quería sentirme enferma. Desde que recibí el diagnóstico, decidí que tenía un tumor de cáncer, pero no estaba enferma. No quería que me vieran como una víctima", recordó.

Verónica habla del casco frio para la quimioterapia. Foto: Captura de pantalla

¿Qué es el casco frío y cómo funciona?

De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, los cascos fríos, también conocidos como sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo, son dispositivos diseñados para reducir la caída del cabello en pacientes sometidos a quimioterapia. Estos cascos enfrían el cuero cabelludo antes, durante y después de las sesiones de quimioterapia.

Mecanismo de Acción

El casco frío funciona mediante vasoconstricción y la disminución del metabolismo en las células del folículo piloso:

-Temperatura Reducida: El casco baja la temperatura del cuero cabelludo a aproximadamente 18-22 grados Celsius.

- Vasoconstricción: La baja temperatura contrae los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, reduciendo el flujo sanguíneo.

- Reducción Metabólica: La actividad metabólica de las células del folículo piloso disminuye.

-Protección del Folículo: Esta combinación limita la cantidad de fármacos quimioterapéuticos que alcanzan los folículos pilosos, disminuyendo así el daño y la caída del cabello.

Eficacia y Costos del Casco Frío

La eficacia de los cascos fríos puede variar según el tipo de quimioterapia y el protocolo específico, pero muchos estudios han demostrado una reducción significativa en la pérdida de cabello, lo que mejora la calidad de vida y el bienestar emocional de los pacientes durante el tratamiento.

En México, el costo de los cascos fríos puede variar. Alquilar uno puede costar entre 3 mil y 7 mil pesos por sesión, mientras que comprar un sistema completo puede oscilar entre 50 mil y 120 mil pesos. Algunos seguros médicos pueden cubrir parte del costo del tratamiento, por lo que es recomendable consultar las condiciones específicas de cada póliza.

Casco frío para quimioterapia que uso la actriz. Foto: Captura de pantalla

Reflexiones de Toussaint

Verónica Toussaint detalló su experiencia, mencionando que usaba el casco frío una hora antes y cuatro horas después de cada sesión de quimioterapia. Además, complementaba el tratamiento con bolsas de hielo y cuidados especiales para su cabello, evitando peinarse para reducir la caída.

"Ver cómo se cae el cabello es muy fuerte, es una cuestión muy personal", dijo Toussaint, enfatizando la importancia de conservar su identidad y autoestima durante su batalla contra el cáncer.

Esta valiente decisión de Toussaint y su apertura para compartir su experiencia han dejado una huella significativa en quienes enfrentan situaciones similares, subrayando la importancia de cada individuo de buscar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades emocionales y físicas durante el tratamiento oncológico.

