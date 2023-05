Si amas el diseño y la creatividad, prepárate, porque el MUFO está de regreso en Ciudad de México con una nueva propuesta que no querrás perderte. Estas son 5 novedades que encontrarás en la edición 2023.

El Museo del Futuro o MUFO trajo una experiencia inmersiva a la CDMX en 2022 bajo la idea de ofrecer una manera distinta de ir al museo.

Este año la exhibición consistirá en un hub de arte multimedia, diseño, creatividad y sonido para que disfrutes con todos tus sentidos de las instalaciones y piezas de artistas locales e internacionales.

Conoce qué traerá MUFO 2023, los precios y todas las novedades.

¿Qué habrá en MUFO 2023?

Para esta edición, el Museo del Futuro contará con más de 8 salas temáticas. Cada una te invitará a viajar sin tener que moverte, a 'saborear' los sonidos, a 'escuchar' con el tacto y a 'soñar' con los ojos abiertos.

Este 2023 contará con las propuestas de 4 artistas:

Martin Levêque. Es un artista francés que vive y trabaja en la Ciudad de México. Presenta Lunar , una instalación ligera y resistente de acero inoxidable inspirada en las caminatas nocturnas por CDMX. Tiene una duración de 3 a 10 minutos, y se recomienda a los asistentes contemplar la pieza atentamente para visualizar los distintos patrones y movimientos lumínicos que se generan con el metal.

Presenta , una instalación ligera y resistente de acero inoxidable inspirada en las caminatas nocturnas por Tiene una duración de 3 a 10 minutos, y se recomienda a los asistentes contemplar la pieza atentamente para visualizar los distintos patrones y movimientos lumínicos que se generan con el metal. Ouchhh. Es la obra de un estudio de new media basado en Estambul, el cual está tratando de marcar una diferencia en la manera en que interactuamos con el mundo. Mediante el uso de i nteligencia artificial y algoritmos de machine learning , la obra le da voz a la naturaleza. Tiene una duración de 20 minutos. Es una sala con la proyección de 2 piezas audiovisuales. Se recomienda a los asistentes caminar por el espacio para que puedan conocer distintas perspectivas y tomar las mejores fotos.

y de , la obra le da voz a la naturaleza. Tiene una duración de 20 minutos. Es una sala con la proyección de 2 piezas audiovisuales. Se recomienda a los asistentes caminar por el espacio para que puedan conocer distintas perspectivas y tomar las mejores fotos. Tundra. Es un colectivo artístico ruso enfocado en instalaciones inmersivas. En este caso, su propuesta está inspirada en el entorno natural y su lugar en el paisaje de las ciudades modernas. Su obra El día que dejamos el campo utiliza la fuerza de lo digital para generar una reflexión sobre el delicado equilibrio entre lo humano y lo artificial.

Antoni Arola. Este artista catalán ha creado un extenso trabajo utilizando la luz y los espacios efímeros como medio para crear cambios de conciencia en quienes experimentan su obra. Tiene una duración de 10 a 15 minutos y se conforma de 3 piezas musicales. Se recomienda a los asistentes permanecer en la sala por la duración total de la música para poder contemplar los cambios perceptuales que ocurren a nivel sensorial y psicológico.

¿Qué proyectos invitados habrá en el MUFO?

Feel The Fruit. Es un proyecto regenerativo y tecnológico que busca conectar a la humanidad con la naturaleza a través de la interacción con fruta.

Réflex. Es una instalación multimedia , interactiva e inmersiva inspirada en la antroposofía y la relación entre las ciencias y el arte. Los usuarios aprecian sus autorretratos generados con base en el estudio de visión computacional, trackeado facial, dinámicas ópticas y gráficas en tiempo real.

, interactiva e inspirada en la antroposofía y la relación entre las ciencias y el arte. Los usuarios aprecian sus autorretratos generados con base en el estudio de visión computacional, trackeado facial, dinámicas ópticas y gráficas en tiempo real. NFT Yearbook. Presenta la colección privada de NFTs Yearbook con los 10 proyectos principales de PFP (Profile Picture) en el criptoespacio.

MUFO más allá de un espacio físico

Mufoverse, además de permitirte conocer una serie de artistas y proyectos, también cuenta con piezas alojadas como NFTs.

Al comprar tu boleto de acceso tienes la posibilidad de generar tu cartera digital de manera gratuita y adquirir una de las piezas expuestas en la galería.

Más allá del arte, ¿qué hay en el MUFO?

Algo que hace diferente a este museo es que, además de las muestras, cuenta con actividades especiales como workshops, conferencias e incluso fiestas.

Y no solo eso, el recinto también abre un laboratorio de mixología y propuestas gastronómicas que se realizarán dentro de las instalaciones del Jardín Central. Podrás probar las especialidades que el Masterchef Juan Arroyo, como su hamburguesa Carajillo bañada en queso derretido.

Por cierto, en este espacio tienes la libertad de tomar fotos y videos; solo se te pide no molestar a los demás y no utilizar flash. No está permitido emplear equipos profesionales y tripiés.

¿Dónde comprar los boletos para ir a MUFO?

Si quieres vivir esta experiencia debes saber que el MUFO abrirá sus puertas hasta el próximo 25 de mayo. Sin embargo, ya puedes adquirir tus boletos.

Si te interesa ser de los primeros en vivir esta propuesta, las entradas están disponibles desde el pasado 11 de mayo.

Los boletos se pueden comprar en el sitio web de Fever. El precio dependerá del día que asistas: lunes, $150 pesos; martes, $250 pesos; miércoles a viernes, $300 pesos; sábado y domingo, $350 pesos.

Menores de 12 años pagan $150; estudiantes, maestros, pesonas mayores con credencial INAPAM y quienes presenten su pulsera Turibus, reciben 15% de descuento; y en la compra de 4 boletos o más se obtiene 10% de descuento.

Tendrá un horario de 11 am a 10 pm. El recorrido tiene una duración aproximada de 60 minutos, sin contar las actividades gastronómicas. Al comprar los boletos deberás especificar el horario en el que quieras asistir y respetarlo, de lo contrario, podrías perder tu acceso.

El MUFO se instalará en el Antiguo Hotel Reforma: Calle París 32, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La experiencia está diseñada para todas las edades, aunque hay actividades especiales solo para mayores de 18 años: por ejemplo, el laboratorio de mixología.

