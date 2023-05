¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Acuático Exhacienda de Temixco?

Para estos días de calor, date una escapada de CDMX y disfruta del agradable clima de Morelos en el Parque Acuático Exhacienda de Temixco. Ahora ocupa los terrenos de una antigua construcción colonial.

Acá te contamos qué hacer y cuánto cuesta la entrada a este balneario para que armes el plan de fin de semana, aunque lo mejor es visitarlo entre semana.

Sobre la Exhacienda de Temixco

La exhacienda data del siglo XVI. Fue mandada a construir por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, con la finalidad de aprovechar el clima y explotar los recursos naturales de la región, como el maíz, sorgo, arroz, caña de azúcar y maderas finas.

Foto: Parque Acuático Exhacienda de Temixco

Durante la guerra de Independencia se utilizó como refugio, y en tiempos de la Revolución, sus instalaciones fueron el cuartel de gente de Emiliano Zapata. También se cuenta que, durante la Segunda Guerra Mundial, fue un campo de concentración de japoneses radicados en México, ya que eran considerados ‘enemigos de la nación’.

Luego del conflicto bélico, poco a poco fue retomando su vocación agrícola, haciéndose de un molino y una procesadora de arroz. En 1968, dio un gran giro abrió al público como parque acuático.

Lee también: Cuánto cuesta la entrada al parque acuático Te Pathé

¿Qué hacer en el Parque Acuático Exhacienda de Temixco?

La Exhacienda de Temixco conserva antiguas construcciones que rodean los pasillos, los exuberantes jardines y las albercas en donde abundan las palmeras.

Hay más de 20 albercas repartidas en toda la propiedad, algunas son muy relajantes para pasar el rato; unas más son para niños; y otras cuentan con toboganes o juegos acuáticos para todas las edades.

Foto: Parque Acuático Exhacienda de Temixco

Si lo tuyo es sentirte en la playa aprovechando el rico calorcito morelense, en la Exhacienda Temixco hay una alberca y un río, ambos con olas. Este último lo puedes recorrer encima una llanta inflable.

Para los que buscan más emoción, está el Toborama, una impresionante estructura con cuatro retorcidos toboganes de más de 10 metros de altura; dos de ellos son abiertos y los otros dos son cerrados.

Saca el ‘Checo’ Pérez que llevas dentro (en modo acuático) en su tobogán con seis carriles y arma las carreritas con tus amigos y familia sobre unos tapetes en los que te deslizarás a toda velocidad hasta sumergirte en la alberca.

Foto: Parque Acuático Exhacienda de Temixco

Los niños también tienen su espacio en el área infantil con islitas repletas de resbaladillas pequeñas, juegos interactivos, honguitos con chorros de agua y chapoteaderos.

Lee también: Así es el lugar más caliente del planeta en 2023

¿Dónde está el Parque Acuático Exhacienda de Temixco?

La Exhacienda de Temixco se ubica a tan solo 5 kilómetros al sur de Cuernavaca en la carretera federal México-Acapulco kilómetro 85, Temixco, Morelos.

Desde CDMX, el trayecto en auto es de aproximadamente hora y media. Abre todos los días; martes a jueves y sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., viernes de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Foto: Parque Acuático Exhacienda de Temixco

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Acuático Exhacienda de Temixco?

El costo de entrada es de $340 pesos para adultos; niños de 95 centímetros a 1.25 metros pagan $230, igual que adultos mayores con credencial vigente del INAPAM y personas con discapacidad. Menores de 95 centímetros entran gratis.

Hay paquetes de transporte en autobús los sábados y domingos desde la terminal Taxqueña de la CDMX de 7:00 a 9:00 a.m. con un costo de $370 ida y vuelta con entrada al parque incluida.

La Exhacienda de Temixco no cuenta con hospedaje dentro de sus instalaciones. Sin embargo, hay varios hoteles a muy corta distancia en donde puedes pasar la noche para que, al día siguiente, sigas divirtiéndote en el agua.

Contacto

Para más información, entra a la página web: temixcoacuatico.com/index.html.

Llama a los teléfonos: (777) 325 0355 o (777) 325 0184.

Facebook: ‘Ex Hacienda de Temixco Parque Acuático’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.