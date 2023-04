En Quintana Roo y Morelos están los mejores parques acuáticos con las atracciones que muchas niñas y niños han soñado. Algunas son desafiantes y otras son para gozar del agua. Planeen juntos unas vacaciones superdivertidas con altas dosis de adrenalina, risas y muchas zambullidas.

El Rollo

En Tlaquiltenango, Morelos, cobijado por un calorcito casi eterno, está el clásico parque acuático El Rollo. Siglos atrás, en el mismo lugar, el conquistador Hernán Cortés dejaría testimonio de su paso por ahí, al mandar construir una atalaya de seguridad. Muchos años después, en 1954, se recuperó y renovó para convertirse en un centro acuático familiar.

El parque abarca más de 350 mil metros cuadrados, con 40 toboganes, dos albercas de olas, cinco islas infantiles acuáticas, cuatro áreas infantiles interactivas de jardín, cuatro restaurantes, un módulo de food court y otros 12 de comida rápida.

Para que los pequeños se diviertan en El Rollo, llévalos a la Isla Infantil, equipado con toboganes pequeños, chapoteadero y áreas interactivas. También pueden compartir momentos en el río lento o en la alberca Ballenita, con una gran estatua de este cetáceo que se puede explorar por dentro.

Disfruta de sus más de 20 albercas y de sus toboganes de entre 12, 15 y 25 metros de altura. El Rollo está entre los mejores parques por incluir los más extremos y retorcidos circuitos acuáticos, mismos que puedes recorrer en giros de 360 grados, a oscuras, en caída libre, en subidas y bajadas, como el Stuka, en el que puedes alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora; mientras que el Abyss (única en Latinoamérica) es una atracción con una caída de 25 metros en una especie de embudo; el llamado Bubbatubo es un tobogán abierto con muchos vaivenes que se recorren en una llanta para cuatro personas de 125 metros de largo. La estatura mínima para subir es de 1.20 metros.

El Rollo tiene cinco opciones de alojamiento: departamentos de lujo, penthouse y pent garden en Akua By El Rollo; modalidades de hostal para parejas y familias grandes de hasta 16 personas en Kubhotel By El Rollo; Aldea By El Rollo; y el hotel de lujo Los Laureles. Suopción más económica es la zona de campamento para los visitantes aventureros.

Datos útiles

Tarifas: desde $185 pesos para niños de 0.90 a 1.20 metros; $445 pesos para adultos y niños arriba de 1.20 metros. El boleto para comida cuesta $129 pesos. Hospedaje desde $550 en camping y hasta $6,090 pesos en habitación de lujo. Hay paquetes que incluyen transportación desde CDMX, entrada al parque y alimentos. Consulta disponibilidad.

Sitio web: elrollo.com.mx.

Teléfono: 800 713 8099.

Ventura Park

Ventura Park se ubica a tan solo ocho kilómetros del aeropuerto de Cancún. No es exclusivamente un parque acuático, pues cuenta con cinco ‘mundos’ de aventura y entretenimiento: Aaah Ventura, Fun World, Underworld, Grand Prix y Wet'n Wild; este último dedicado a las atracciones en el agua.

Tiene seis toboganes con distintos niveles de adrenalina. Puedes recorrer en una llanta el tobogán giratorio Twister; experimentar la impresionante caída con chorros de agua en el Kamikaze (1.22 de estatura obligatorios); subirte a una llanta gigante con tu familia en el Bubba Tub y deslizarte cuesta abajo por sus seis pisos; o alcanzar los 50 kilómetros por hora en la caída de 15 metros en el Double Space Bowl (mínimo 1.07 metros de estatura).

Hay un relajante río lento de 300 metros de largo, una alberca de olas de hasta un metro de altura y un área de niños donde pueden entrar y jugar en una burbuja gigante. Watermania es la atracción con varias tazas que pueden ser montadas para jugar a salpicar a los demás con pistolas de agua.

Datos útiles

Tarifas: Pase Fun, desde $999 pesos a partir de 12 años, y $849 de 5 a 11 años. Menores de 1.07 metros entran gratis. Pase Platinum, desde $1,099; Pase VIP, desde $2,099. Los pases incluyen alimentos en buffet, bebidas no alcohólicas, entrada a todos los mundos y algunas otras actividades dependiendo del paquete.

Sitio web: venturapark.com.

Teléfono: (998) 193 3362.

Six Flags Hurricane Harbor

A tan solo una hora de Ciudad de México, en Oaxtepec, en el estado de Morelos, aprovechando el cálido clima, la empresa de parques de atracciones Six Flags remodeló este lugar para abrir un parque acuático con experiencias extremas, familiares e infantiles en sus 14 atracciones.

Los pequeños pueden disfrutar de tres zonas: Splash Island y Coconut Bay son un conjunto de chapoteaderos con agua climatizada, toboganes, resbaladillas, puentes y un gran balde de agua que, cada cierto tiempo, se voltea para mojar a todos. Coconut Bay es el preferido de los más chiquitos, por su variedad de juegos y toboganes pequeños. La tercera zona es Hurricane Bay, la alberca de olas más grande del país con mil 850 metros cuadrados.

Para los que buscan emociones fuertes, la atracción King Cobra tiene un frenético recorrido circular en total oscuridad que desemboca en una caída de ocho metros a través de su estructura en forma de serpiente. Anaconda, una atracción más, ofrece múltiples giros en espiral serpenteando en todas direcciones. Volcano Blaster es una vertiginosa caída vertical de 10 metros de alto. Se necesita medir 1.20 metros de estatura como mínimo para estas atracciones.

Tu boleto incluye dos eventos: el Music and Party Fest, un festival de música en vivo en diversos spots del parque; y el Fun Nights que, aunque no contempla el uso de las atracciones acuáticas, puedes disfrutar de música y fiesta en la noche.

Hace poco abrieron la zona de camping.

Datos útiles

Tarifas: entradas de un día desde $390 pesos por persona. Hay planes con visitas ilimitadas desde los $540 hasta los $1,699 pesos. Zona de camping sin casa, $350 por persona (incluye acceso al parque dos días). Cabañas de descanso privadas, desde $500 pesos.

Sitio web: sixflags.com.mx/hurricaneharborox.

Teléfono: (735) 356 9900.

Aqua Nick en Nickelodeon

En la Riviera Maya, entre Cancún y Playa del Carmen, este parque temático dedicado a los personajes animados del famoso canal de tv, es parte del Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Su superficie se extiende por más de 24 mil metros cuadrados, con odas a las caricaturas en cada detalle.

El corazón de Aqua Nick es el Bikini Bottom Beach, una estructura multinivel inspirada en Bob Esponja y sus amigos. Perfecto para la familia, pues dispone de pequeños toboganes, estatuas para interactuar, cañones de agua, cascadas y espacios instagrameables de mucho color.

En su alberca principal, a lo largo del día organizan concursos y juegos, como el de las almohadillas flotantes que sirven para ‘caminar’ sobre el agua. También tiene una colorida bola que forma olas, un muro para escalar y puentes flotantes.

Alrededor del parque hay dos ríos, uno de aguas rápidas y otro de aguas lentas que, en conjunto, rebasan los 500 metros de largo.

En la Soak Summit Tower hay siete rides de hasta 18 metros de altura (estatura mínima de 1.20 metros), con más de 700 metros de toboganes en caídas libres, espirales, retorcidos giros y uno más para carrera de tapetes.

Paw Patrol Adventure Bay es una estructura de varios niveles, una réplica a escala de Bikini Bottom Beach. Tiene senderos, rociadores, una cubeta gigante que, de vez en cuando, baña a los pequeños, además de dos toboganes cerrados de hasta 11 metros de alto. Si eres huésped del hotel, la entrada al parque está incluida. Ve preparado, pues el slime verde salpica a todos con fuerza a ciertas horas del día. ¡Es el sello característico de Nickelodeon!

Datos útiles

Tarifas: 199 dólares por persona para mayores de 10 años; de 3 a 9 años, 159 dólares. Es gratis para menores de dos años. Incluye alimentos de los kioscos, bebidas no alcohólicas y toallas.

Sitio web: nickelodeonhotelsrivieramaya.com.mx.

Teléfono: 800 087 2929.

Jungala Aqua Experience

Es el parque acuático del complejo hotelero The Grand Mayan at Vidanta Riviera Maya. Se localiza entre Playa del Carmen y Cancún. Destaca por ser un parque de gran lujo en el que se procura una baja densidad de visitantes para una experiencia más privada.

Las familias disfrutan del Kids Rain Fortress, una estructura de juego gigantesca que combina más de 300 elementos entre toboganes, fuertes, cañones, de agua y aspersores, piso suave y antiderrapante.

Las ‘bendiciones’ no querrán salir del Kids Waterslide Complex, un conjunto de toboganes infantiles, juegos de presión de agua, camastros pequeños y alberca de poca profundidad.

El Beachside Boomerango es un tobogán con una pronunciada bajada que provoca una sensación de ingravidez; en el Hoop Hoop Aqua Loop te deslizas a toda marcha por un tubo y das un giro vertical de 45 grados; mientras que en el Paradise Free Fall, te deslizas por otro tobogán casi vertical de 20 metros de altura. La estatura mínima para acceder a estas atracciones es de 1.22 metros.

Jungala presume tener el río lento más grande de Latinoamérica con poco más de un kilómetro de largo, el cual se recorre sobre unas donas. Lo rodea una exuberante vegetación y formaciones rocosas, con puentes y pequeñas cascadas. Es el mejor sitio para relajarse.

Datos útiles

Puedes rentar cabañas para pasar el día con la familia. Hay cinco opciones de experiencia a elegir: desde la atención de un concierge en el plan básico, agregar alimentos y una botella de champagne en la cabaña más lujosa de todas.

para pasar el día con la familia. Hay cinco opciones de a elegir: desde la atención de un concierge en el plan básico, agregar alimentos y una botella de champagne en la cabaña más lujosa de todas. Tarifas : la entrada general es de $1,401 pesos por persona; para menores de 1.21 metros de estatura, adultos mayores y embarazadas, la entrada va desde los $701 pesos. Las tarifas de las cabañas van desde los $1,500 pesos.

: la entrada general es de $1,401 pesos por persona; para menores de 1.21 metros de estatura, adultos mayores y embarazadas, la entrada va desde los $701 pesos. Las tarifas de las cabañas van desde los $1,500 pesos. Sitio web: jungala.com.

Teléfono: 800 509 7119.

