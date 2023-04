¿No tienes plan para este puente y no quieres quedarte en casa? Te proponemos 7 cosas que hacer en CDMX.

Museos gratuitos, lucha libre, roles en bici y hasta degustaciones de pulque y nieves artesanales son parte de estas actividades. ¿Te animas?

Lánzate al Munal a ver tres pinturas originales de Monet

Recién enviadas desde el Museo de Arte de Dallas y del Museo Soumaya, tres obras de Claude Monet, el genio y maestro del impresionismo, se muestran en la exposición temporal ‘Monet. Luces del Impresionismo’ en el Museo Nacional de Arte desde el miércoles 26 de abril.

Foto: Facebook 'Museo Nacional de Arte INBA'

‘Nenúfares’, pintada en 1908 y ‘Valle Buona, cerca de Bordighera’, de 1884, provenientes de Estados Unidos, son dos piezas inéditas en nuestro país.

La tercera obra titulada ‘Paisaje de Port-Villez’, de 1883, es un préstamo de la colección privada de Carlos Slim.

El Munal tiene un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. de martes a domingo. La admisión general es de $85 pesos por persona; menores de 13 años, personas con discapacidad, estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente no pagan boleto. Los domingos es de entrada gratuita para todos.

Un rol en bicicleta por calles icónicas de CDMX

Durante el fin de semana, puedes armar una rodada en bicicleta por algunas de las calles más bellas y famosas de CDMX, a bordo de una bicla retro.

Foto: Baika Rool

Este servicio lo ofrece Baika Rool y contempla tres modalidades con una duración de cuatro horas. La primera es un recorrido fotográfico por sitios como Avenida Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec, Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

La segunda modalidad es el mismo trayecto pero en horario nocturno. Ambas incluyen sesión fotográfica en dos spots a elegir.

La tercera es una ruta libre, por los lugares que más te gusten.

Los dos primeros recorridos tienen un costo de $300 pesos por persona; mientras que el paseo libre cuesta $250. Si lo haces durante el día, no olvides usar bloqueador. Más información en Facebook ‘Baika Rool’ y por Whatsapp: (55) 4174 7166.

Lucha libre en domingo

En esta función dominical de la Arena México, vivirás un momento catártico, desestresante y de mucha emoción entre los gritos y la picardía de la lucha libre mexicana.

Foto: Unsplash

No importa que le vayas a rudos o a técnicos, este es un increíble show atlético que ha atraído la atención de todas partes del mundo y por el cual México es tan reconocido. En esta ocasión, se presentarán luchadores como Averno, Soberano Jr., Volador Jr., Templario, Niebla Roja, Atlantis Jr. y Volcano, por mencionar algunos.

La cita es el domingo 30 de abril a las 5:00 p.m. Boletos desde $78 pesos en ticketmaster.com. En taquillas, hay entradas desde $50 pesos.

Tragos con vistas al Ángel de la Independencia

Para pasar un fin de semana de chill en un ambiente elegante y sofisticado, con vistas a una de las arterias principales de la CDMX, recomendamos un bar que busca replicar al orignal, ubicado en Nueva York: el King Cole Bar.

Foto: Facebook 'The St. Regis Mexico City'

Su especialidad es la mixología y bebidas de autor. Son unos ases al preparar mojitos, margaritas, martinis, infusiones, digestivos, mocktails y clásicos como un moscow mule, un bourbon, un negroni o un gin & tonic. Igualmente podrás deleitrar tu paladar con sus ceviches y demás cocina de mar, croquetas, tacos, hamburguesas y hasta caviar.

Aquí puedes desayunar, comer, cenar y pasar una larga noche disfrutando de la vista hacia Paseo de la Reforma. King Cole Bar está dentro del hotel St. Regis México y tiene un horario de lunes a sábado de 11:30 a.m. a 2:00 a.m. y domingos de 11:00 a.m. a 1:00 a.m.

Contempla las réplicas de El David y La Piedad en el Museo Soumaya

Un pedacito más del notable arte europeo en México está en el Museo Soumaya. Desde el 7 de enero y por tiempo indefinido (se cuenta que será permanente) se exhiben réplicas exactas y certificadas de El David y La Piedad, obras del gran artista renacentista, Miguel Ángel.

Foto: Facebook 'Museo Soumaya'

Ambas son de mármol de Carrara, mismo material que las originales, y fueron creadas con las autorizaciones del Museo Vaticano y el gobierno italiano. En el caso de ‘El David’, es una réplica certificada por la Galleria dell’Accademia (donde está la original), de la que únicamente existen dos más en el mundo, ambas en Florencia.

Las dos esculturas están en el lobby del museo, que abre de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. los 365 días del año. La entrada es gratis.

Refréscate con un helado artesanal en Tláhuac

Con el calorón que se siente en la ciudad, ¿qué mejor que refrescarte con un buen helado artesanal o algún postrecito frío elaborado por productores locales? No se diga más, y ve a la edición 37 de la Feria de la Nieve en Tláhuac, la cual comenzó el jueves 27 de abril y terminará el domingo 7 de mayo en el Andador Hidalgo y la explanada del kiosco de la alcaldía.

Foto: Unsplash

Hay más de 100 expositores preparando los sabores más típicos, como limón y fresa, y también los más los exóticos: nopal, aguacate, mole, pulque... Neveros tradicionales imparten talleres para que aprendas a crear tu propia nieve.

Durante la feria habrá presentaciones de teatro y musicales para echar el baile con grupos como el Soberano de la salsa Niche, Campeche Show, Joyas Santanera, Grupo La Chomba y Herencia Dinamita. ¡La entrada y espectáculos son gratuitos!

Un pulque para descansar del trabajo

Si lo tuyo son las bebidas más mexicanas, lánzate al Museo del Pulque y las Pulquerías, que con orgullo se denomina ‘el museo mejor curado’ y, aunque su contenido es muy bueno, seguro que lo dicen por las delicias ancestrales que aquí se sirven.

Pequeñito, pero bien explicado, en sus tres salas conocerás la historia del pulque, el proceso de su elaboración artesanal prehispánica y actual; es un recorrido por las pulquerías de ayer y hoy; desmentirás mitos y verás lo coloridos que son sus establecimientos.

Foto: Facebook 'Pulquería Panana'

Para hacer inmersiva la experiencia, podrás acceder a la Pulquería Panana y probar unos ricos curados o el pulque natural. Si lo prefieres, también tienen aguas frescas y bebidas tradicionales como el pozol, tepache o tejuino. Y para saciar el hambre, recetas tradicionales mexicanas.

Se ubica en Avenida Hidalgo 109, Colonia Centro, a un costado de la Iglesia de San Hipólito. Abre de lunes a sábado 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrada general: $35 pesos y $25 para estudiantes, maestros y adultos mayores.

