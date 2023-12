La visa americana es un documento de suma importancia para poder viajar a Estados Unidos, pues autoriza la entrada y salida de visitantes extranjeros. Sabemos que obtenerla no es un proceso fácil, y es importante poner especial cuidado y atención durante este trámite, pues un pequeño error podría hacer que no le sea otorgada al interesado.

Por si fuera poco, los tiempos de espera para obtener una cita en los Centros de Atención a Solicitantes (CAS) se han alargado, por lo que este trámite es quizá uno de los más tardados. De ahí la importancia de estar bien informado sobre qué documentos se necesitan y el tiempo aproximado que se tardará en autorizarse.

En cada uno de los CAS de México, la agenda para obtener una cita es distinta e inapelable, por lo que es importante no confiar en estafadores que prometen acortar los tiempos de espera, ya que podrías perder tu dinero.

A continuación te informaremos sobre cuáles son las ciudades de México en donde es más tardado tramitar la visa de Estados Unidos, en diciembre.

Los CAS más lentos en México

Es importante conocer los tiempos de espera de cada CAS para poder planear el viaje a Estados Unidos con éxito y sin contratiempos. Así que toma nota, porque es posible que tu ciudad esté en la lista.

Las 6 ciudades con los tiempos de espera más largos son:

Ciudad de México: 15 de abril de 2026, con 856 días de espera

Guadalajara: 16 de marzo de 2026, con 826 días de espera

Ciudad Juárez: 12 de marzo de 2026, con 822 días de espera

Tijuana: 9 de marzo de 2026, con 819 días de espera

Nogales: 2 de febrero de 2026, con 784 días de espera

Mérida: 11 de enero de 2026, con 762 días de espera

Toma en cuenta que los días de espera se cuentan como días normales, sin importar si son hábiles o no. Seguramente ya lo sabes, pero no está de más mencionarlo: la realización de este trámite no garantiza que te otorguen la visa de Estados Unidos.

Ciudades con menores tiempos de espera para la visa

Así como hay lugares donde los tiempos de espera para obtener una cita son muy prolongados, en otras ciudades estos plazos son menores.

Aquí te dejamos la lista:

Monterrey: 30 de diciembre de 2025, con 750 días de espera

Hermosillo: 15 de diciembre de 2025, con 735 días de espera

Nuevo Laredo: 3 de octubre de 2025, con 662 días de espera

Matamoros: 2 de octubre de 2025, con 661 días de espera





Cuídate de las estafas en el trámite de la visa

A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México compartió un mensaje en el que advirtió sobre la existencia de personas o supuestas agencias que prometen hacer más ágil el trámite de la visa estadounidense acortando los tiempos de espera. Sin embargo, esto es un fraude, por lo que es mejor acudir directamente a la Embajada o al consulado que te corresponda.

Planea con mucha anticipación y no detengas tu espíritu viajero.

