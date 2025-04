El Tianguis Turístico llegó a Baja California en su edición 49. El estado anfitrión es un destino de contrastes, desde la vibrante vida urbana de Tijuana hasta la calma y encanto natural de San Quintín (que reúne mar, desierto y humedales). A todo esto, hay que incluir su gastronomía fuera de serie, con su gran producción de vinos y cervezas artesanales, ambas con premios internacionales, por cierto.

Esta región, con una lista interminable de atractivos, no se podría conocer, ni siquiera, en una semana. Si aún no has llegado a estas latitudes del norte de México, toma esta guía básica como una introducción a tu próximo viaje.

La comida, las cheves, el vino y la aventura (y uno que otro fantasma) son los ingredientes necesarios para realizar una travesía memorable, entre amigos o en plan romántico.

Explorando ‘TJ’

En Tijuana, al caminar por la famosa Avenida Revolución, en pleno centro, casi enfrente del icónico Hotel Caesar’s —donde se inventó la ensalada César—, hay un letrero de metal que indica el comienzo de la Carretera Federal 1. “Aquí inicia la patria”, se puede leer.

Foto: Secture Baja California

Para muchos, en Tijuana se preparan los mejores tacos de México. Opines o no lo mismo, la ciudad estrenó en abril de 2024 un novedoso espacio que le rinde homenaje a este superantojo que nos da identidad en el mundo: el Museo del Taco, uno de los mejores sitios para conocer sus ingredientes, variedades, historia y cultura de una manera lúdica.

El taco es el taco, así que en este recinto se le rinde verdadero culto en nueve salas de exposición: la del carbón, de la tortilla, de la carne, del aguacate, de la salsa, de la cebolla, de las taquerías, del pasillo de la adobada y, por qué no, hasta hay una alberca de pelotas.

En cada uno de estos espacios encontrarás material interactivo que explica el origen y variedad del ‘santo y suculento’ taco, así como herramientas y estructuras inmersivas: pantallas gigantes, columpios en forma de cebollas, una escultura montable de una vaca y un tobogán.

Foto: Secture Baja California

El museo tiene su propia cantina en la que hay que hacer una parada para probar su mixología.

Por supuesto, tampoco falta una taquería, con taquitos de asada, de birria, al pastor, quesadillas, mulitas, volcanes, vampiros, tostadas y muchas delicias pecadoras más. El costo de entrada es de 179 pesos por persona (museodeltaco.mx).

La atracción se encuentra al lado de otro museo interactivo y colorido: el de la Lucha Libre.

Es el único en su tipo que existe en el país. Es pequeño, pero exhibe una colección de más de seis mil artículos, como máscaras originales, cinturones, fotografías, historietas y un montón de luchadores de plástico en diferentes poses y tamaños. Entrar a este museo tiene un costo de 50 pesos por persona (mullme.com).

Foto: Secture Baja California

Seguramente lo has visto. En este recorrido cultural debes incluir el Centro Cultural Tijuana (CECUT), popularmente conocido como ‘La Bola’.

Este edificio, construido en 1982 por los arquitectos Manuel Rosen Morrison y Pedro Ramírez Vázquez (el mismo que diseñó el Museo Nacional de Antropología), es un referente en la promoción de las artes y la cultura.

Lee también: La leyenda de La Rumorosa: ¿conducirías por esta carretera?

En su interior se instaló el Museo de las Californias, con objetos representativos de la región, desde la prehistoria hasta la segunda mitad del siglo XX. También hay un acuario con más de 500 ejemplares, la mayoría de ellos nativos del mar de Cortés, y un domo IMAX.

En unos días más, del 1 al 2 de mayo —como parte de las actividades posteriores al Tianguis Turístico de México—, la explanada del CECUT será sede del Festival del Taco. Las 32 entidades del país participarán con dos propuestas para que todos los asistentes puedan probarlas.

Para continuar con la ‘comedera’ y ‘bebedera’, uno de los mejores spots en TJ es Telefónica Gastro Park, un colectivo de food trucks con mesas al aire libre. Tacos, hamburguesas, mariscos, hot dogs, sushi, platillos vegetarianos y cerveza artesanal es algo de lo que puedes probar en este lugar.

Cerveza, wellness y aventura

Una hora en auto separa Tijuana del pueblo mágico de Tecate, reconocido por su cervecería homónima, fundada en 1884.

Foto: Secture Baja California

Además de su producción industrial, también presume distintas propuestas artesanales en coquetos spots. Por ejemplo: Cosmos Brewing, Lupita Pérez Brewing Co. y Doncella.

La Rumorosa, en la Sierra de Juárez, es una carretera que conecta la ciudad de Tijuana con Mexicali. Se dice que su nombre se debe al sonido que produce el viento al chocar con las rocas. Cuentan que se escucha una especie de susurro, seguramente para acentuar el misterio de este escenario desértico, que es espectacular.

Pero, no solo hay que visitar Tecate por sus ‘cheves’, también es un pueblo ideal para el turismo de bienestar al concentrar una gran variedad hoteles boutique, spas y ranchos donde se ofrecen sesiones de temazcal, barroterapia, paseos a caballo, caminatas en la naturaleza, yoga, meditaciones y masajes.

Uno de los sitios más renombrados es Rancho La Puerta, fundado en 1940 por la pareja estadounidense Edmond y Deborah Szekely.

Foto: Rancho La Puerta

En 2024 fue premiado como el “Mejor Spa Internacional” por los World's Best Awards de la revista especializada Travel + Leisure, y también recibió el Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano en la categoría de Turismo de Salud y Bienestar.

Se trata de un oasis de lujo que se extiende por 14 kilómetros cuadrados, a los pies del Monte Kuchumaa y a un costado del arroyo Kumeyaay. La propiedad tiene exuberantes jardines, senderos, viñedos e incluso un lago artificial.

Duerme en alguna de sus 86 casitas o villas de estilo rural, decoradas de manera artesanal y a detalle. Su menú de experiencias incluye senderismo y running, clases de yoga, meditación, cocina y arte, tenis y pickleball, sesiones de sound healing, caminos de reflexología y talleres artesanales.

Para quienes buscan aventura, muy cerca se encuentra la Sierra de Juárez y la legendaria carretera La Rumorosa, ideal para el hiking y rappel.

Foto: De Aventura

La Rumorosa, que va de Tecate a Mexicali, era una de las carreteras más peligrosas de México por sus curvas pronunciadas, subidas y bajadas.

Su escenario es fascinante: árido, escarpado, rodeado de formaciones rocosas de granito de color ocre, además de voladeros de infarto. Hasta el fondo, alcanzarás a ver un cementerio de autos.

La Rumorosa también es una de las más famosas del país por sus aterradoras historias de fantasmas y otros eventos paranormales.

En este enigmático sitio se organizan caminatas para visitar miradores; el Campo Alaska, un antiguo manicomio y cuartel militar convertido en museo, con piezas de los indígenas yumanos; y las pinturas rupestres de El Vallecito.

Foto: Secture Baja California

Si buscas más adrenalina, puedes hacer un descenso a rappel a 30 metros de altura en las rocas u otros más cortos dentro de pequeñas cuevas.

Escapada al Valle de Guadalupe

En auto te tomará una hora y media llegar a Ensenada desde Tijuana, a través de la Carretera Federal 1D o Carretera Escénica, en la que alcanzarás a ver el mar en un buen tramo.

Ensenada es una ciudad portuaria, considerada la entrada a la Ruta del Vino del Valle de Guadalupe, la región vitivinícola más importante de México. Para empezar, te proponemos una parada en un par de restaurantes.

Foto: Fideicomiso de Promoción Turística de Baja California

La primera está a mitad de camino, a un costado del mar, en Rosarito. Se trata de Encanto Restaurante, con gastronomía BajaMed, en un edificio de arquitectura inspirada en una hacienda. Últimamente se viralizó en Tiktok por una de sus escaleras de talavera y su espejo que refleja el mar. La segunda parada es en el Valle de Guadalupe, en la comunidad de San Marcos, se trata de La Cocina de Doña Esthela, un negocio familiar.

Lee también: 5 paraísos de Baja California que son casi desconocidos

Esthela Martínez es precisamente quien comanda los fogones en los que se preparan los hot cakes de elote, la carne de res seca estilo Sinaloa y el borrego tatemado (¡una joya!), entre otras delicias aclamadas por los chefs Anthony Bourdain (ya fallecido) y Gordon Ramsay. Lo recomendamos para el desayuno o para almorzar.

Una vez con el estómago lleno, continúa el recorrido por el valle para conocer algunos de los viñedos más bonitos del país.

Foto: El Cielo

Entre muchas otras vinícolas, tienes que ir a Vena Cava, con un concepto sustentable y estructuras de materiales reutilizados, que son obra del arquitecto mexicano Alejandro D’Acosta; la bodega orgánica Clos, de Tres Cantos, con instalaciones rústicas de piedra, inspiradas en una antigua misión de esta región del país; el lujoso resort El Cielo, de estilo toscano-californiano, rodeado por viñedos y con un gran restaurante; y, por supuesto, Monte Xanic, una vinícola grande y de renombre, fundada en 1987, con vinos premium.

Hay aproximadamente 186 vinícolas en el Valle de Guadalupe, las cuales producen el 70% del vino mexicano.

En estas propiedades se ofrecen varias experiencias, como paseos por los viñedos, visitas a bodegas, catas guiadas, comidas y cenas en sus restaurantes de especialidades, picnics, y elaboración de tu propio vino de la mano de un sommelier.

Foto: Animalón

Hay vinícolas que cuentan con alojamiento. Sin embargo, la gama de hoteles a elegir es interminable: hoteles boutique, resorts, glampings (burbujas, caravanas, tiendas estilo safari…).

Top 3 restaurantes del Valle de Guadalupe

Estos restaurantes poseen una estrella Michelin.

Animalón: bajo un gran encino en Finca La Divina. Menú de temporada de cocina mexicana contemporánea. IG: @animalonbaja

Conchas de Piedra: muy cerca de Animalón, en la vinícola Casa de Piedra. Sus platillos se enfocan en la gastronomía del mar. IG: @conchasdepiedra

Damiana: en Viñedos de la Reina. Cuenta con un menú degustación de gastronomía mexicana contemporánea. IG: @damiana_vg

Foto: Animalón

Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Vuelos diarios al aeropuerto de Tijuana desde el AICM con Aeroméxico. Las tarifas del viaje redondo que encontramos inician en los $6,500 pesos por persona, aunque pueden variar en cualquier momento.

¿Dónde dormir?

En Tijuana: Hotel Lafayette. Desde $1,899 pesos por noche para dos personas. Sitio web: hotellafayettemx.com

En Tecate: Rancho La Puerta. Desde 1,798 dólares por noche para dos personas (aproximadamente $36,000 pesos mexicanos). Sitio web: rancholapuerta.com

En Ensenada: El Cielo Resort. Desde $6,090 pesos por noche para dos personas. Sitio web: elcielovalledeguadalupe.com

¿Quién te pasea?

Tijuana: Destinos Baja Tours tiene recorridos guiados por la ciudad y Playas de Rosarito. Desde $1,900 pesos por persona. Sitio web: destinosbajatours.com

Tecate y La Rumorosa: Baja Viajes organiza tours de un día al pueblo mágico desde Tijuana. desde $2,500 pesos por persona. Con la touroperadora De Aventura puedes hacer rappel en La Rumorosa, desde $790 pesos por persona. Sitio web: bajaviajes.com y por WhatsApp: (646) 183 4007.

Ensenada: la agencia Wine Route Baja organiza recorridos por bodegas y viñedos del Valle de Guadalupe. Varían, según el día de la semana. Desde 70 dólares ($1,420 pesos) por persona. Sitio web: wineroutebaja.com

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters